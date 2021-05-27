Özel’den ’10 bin dolar alan siyasetçi’ tepkisi: Soylu'ya bu defa kanun maddesiyle seslendi

27 Mayıs 2021 Perşembe, 20:55

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı 6. videodaki “Hürriyet'i bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakın, ismini söylemeyeyim ayıp olur, bakabilirsiniz. Milletvekili rica etti, ben de yaptırdım” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" demişti.

"SUÇ DOSYASINI DAHA DA KABARTIYOR"



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'kanun maddesiyle' Soylu'ya seslendi.

Özel, "10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü liderinden 10.000 dolar alan siyasetçiyi açıklamak zorundadır. Açıklamadığı her gün, Türk Ceza Kanunu'nun "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" başlıklı 279'uncu maddesini ihlal etmekte suç dosyasını daha da kabartmaktadır."