Özel'den Altun'a 'orman yangınları' tepkisi

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:46

CHP'li Özgür Özel, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi ideolojik saiklerle karalamaya çalışanlar, yalan haberlerle aynı zamanda 'toplumsal fay hatlarını' tetiklemeyi amaçlıyorlar. Milletimiz bu tür sosyal medya kışkırtmalarına karşı sağduyuludur" açıklaması yapan Fahrettin Altun'a tepki gösterdi.

Altun'un en başta "kışkırtıcı açıklamalarda bulunan AKP'nin maaşlıları ve AKP milletvekilleriyle mücadele etmesi gerektiğini" belirten Özgür Özel, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Dezenformasyonla mücadele ediyorsanız, birinci dakikadan itibaren bir delil bir bulgu olmamasına karşın, yangınlara "sabotaj" ya da "terör saldırısı" sebep olmuş gibi kışkırtıcı açıklamalarda bulunan sarayın maaşlılarıyla, AKP milletvekilleriyle de mücadele etmelisiniz."

Öte yandan gazeteci Murat Yetkin, ülkede yaşanan şiddetli orman yangınları gündemdeyken dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yetkin yazısında, "Türkiye’nin canını yakan orman yangınları henüz söndürülmemişken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir kanun, kıyılar başta olma üzere orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine bırakıyor. Hangi alanların kapsama gireceği ise doğruda Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Böylece daha Türkiye’nin canını yakan orman yangınları henüz söndürülmemişken orman arazilerinin Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri adı altında turizm yatırımcılarına açılması, kıyıların halkın ücretsiz kullanımını zorlaştırıyor, belediyelerin yetki ve gelirleriyse tırpanlıyor" değerlendirmesinde bulundu.