Özel'den Altun'a 'orman yangınları' tepkisi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un orman yangınları hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.
CHP'li Özgür Özel, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi ideolojik saiklerle karalamaya çalışanlar, yalan haberlerle aynı zamanda 'toplumsal fay hatlarını' tetiklemeyi amaçlıyorlar. Milletimiz bu tür sosyal medya kışkırtmalarına karşı sağduyuludur" açıklaması yapan Fahrettin Altun'a tepki gösterdi.
Altun'un en başta "kışkırtıcı açıklamalarda bulunan AKP'nin maaşlıları ve AKP milletvekilleriyle mücadele etmesi gerektiğini" belirten Özgür Özel, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
"Dezenformasyonla mücadele ediyorsanız, birinci dakikadan itibaren bir delil bir bulgu olmamasına karşın, yangınlara "sabotaj" ya da "terör saldırısı" sebep olmuş gibi kışkırtıcı açıklamalarda bulunan sarayın maaşlılarıyla, AKP milletvekilleriyle de mücadele etmelisiniz."
YETKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN YAZI
Öte yandan gazeteci Murat Yetkin, ülkede yaşanan şiddetli orman yangınları gündemdeyken dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yetkin yazısında, "Türkiye’nin canını yakan orman yangınları henüz söndürülmemişken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir kanun, kıyılar başta olma üzere orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine bırakıyor. Hangi alanların kapsama gireceği ise doğruda Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Böylece daha Türkiye’nin canını yakan orman yangınları henüz söndürülmemişken orman arazilerinin Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri adı altında turizm yatırımcılarına açılması, kıyıların halkın ücretsiz kullanımını zorlaştırıyor, belediyelerin yetki ve gelirleriyse tırpanlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
- Şişli'de trafik ışıklarında skandal olay kamerada
- Tarabya sahilinde hareketli anlar!
- Korkutan görüntüler! Cep telefonuyla kaydettiler
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Bodrum’da yangın!
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Kimlik kartı ve pasaportunu kaybedenlerle ilgili karar
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- HDP'den Konya'daki katliama ilişkin açıklama