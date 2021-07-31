Son dakika... Bodrum'da yangın büyüdü; anonslar yapılıyor! İşte Bodrum'daki son durum
Son dakika gelişmesi... Bodrum'da bugün öğle saatlerinde başlayan yangın büyüdü. Geniş bir alanı etkisi altına alan yangın nedeniyle Bodrum'daki yurttaşlar panik yaşadı. Bodrum Belediyesi, gerekli olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.
Bodrum'daki yangın, Kumbahçe Mahallesi’nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, alevlere helikopter ile de müdahale ediliyor. İçmeler Mevkii’ne doğru yaklaşan yangın otel ve evleri tehdit edecek boyuta ulaştı.
BODRUM'DA OTEL VE EVLER BOŞALTILIYOR
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle yetkililer ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor.
Otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistler panik halinde iskelelerde kendilerini bölgeden uzaklaştıracak tekneleri beklerken, sahil güvenlik ekipleri başta olmak üzere diğer özel tekne ve yatların destek verdiği tahliye çalışmalarında yurttaşlar deniz yolu ile bölgeden uzaklaştırılmaya başlandı.
Kumbahçe Kooperatifi Başkanı Vahap Özkan tüm kooperatif teknelerinin bölgeye çağrıldığını ifade ederek bölgedeki yurttaşların yangından etkilenmemeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.
BODRUM BELEDİYESİ'NDEN YURTTAŞLARA ÇAĞRI
Yangının büyümesi üzerine Bodrum Belediyesi'ne ait Twitter hesabından ilçedeki yurttaşlara çağrıda bulunuldu. Paylaşımda, "Yangını söndürme ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak adına, acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayınız" ifadelerine yer verildi.
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