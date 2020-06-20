Özel’den İdlib çağrısı: TBMM’yi bilgilendirin

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Özel, “27 Mayıs günü Teğmen Canberk Tatar, 5 Haziran günü Piyade Uzman Çavuş Ercan Zengin ve Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat İdlib’de şehit düşmüştür. Şehitlerimizin kim tarafından şehit edildiğine yönelik şeffaf bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmıyor olduğu görülmektedir” diye konuştu.

Özel, İdlib’de TSK mensuplarının karşı karşıya olduğu riskler hakkında kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemiş olmasının şeffaf yönetim ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti.

Özel, “Kamuoyunun ve TBMM’nin bilgilendirilmesi gerektiği açıktır” diye konuştu.