Özel’den İdlib çağrısı: TBMM’yi bilgilendirin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat kapsamında TSK’nin İdlib’de yeni görevler üstlendiğine dikkat çekerek “TBMM’nin bilgilendirilmesi gerektiği açıktır” çağrısında bulundu.

Mahmut Lıcalı
20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00
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Özel, “27 Mayıs günü Teğmen Canberk Tatar, 5 Haziran günü Piyade Uzman Çavuş Ercan Zengin ve Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat İdlib’de şehit düşmüştür. Şehitlerimizin kim tarafından şehit edildiğine yönelik şeffaf bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmıyor olduğu görülmektedir” diye konuştu.

Özel, İdlib’de TSK mensuplarının karşı karşıya olduğu riskler hakkında kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemiş olmasının şeffaf yönetim ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti.

Özel, “Kamuoyunun ve TBMM’nin bilgilendirilmesi gerektiği açıktır” diye konuştu.


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