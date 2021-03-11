Özelleştirme fırtınası
Çal, Girlevik-2, Mercan, Koyulhisar, Dereiçi HES’leri de özelleştirme kapsamında. Bodrum Bitez, Ortakent, Türkbükü, Yalıkavak’taki taşınmazlar yeni imar planlarıyla satılacak.
Kamunun elindeki termik santralların tamamına yakınını özelleştiren iktidar, şimdi de hidroelektrik santrallarını (HES) elden çıkarmaya karar verdi. Beş HES’i daha özelleştirme kapsam ve programına alan hükümet, bazı Hazine arsalarını da imar planlarını değiştirerek satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Bodrum Bitez, Ortakent, Türkbükü, Yalıkavak’taki taşınmazlar da satılacak.
Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı’nda özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edileceği, özelleştirme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıkların portföye dahil edileceği belirtilmişti.
Bu kapsamda Derbent, Çamlıca 1, Tortum, Çal ve Girlevik 2 hidroelektrik santrallarının özelleştirme hazırlık işlemleri tamamlanarak ihale ilanı için gerekli çalışmaların yapılacağı bildirilmişti. Şimdi bu santralların yanına yenileri de eklenmiş oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Denizli’deki Çal HES, Erzincan’daki Girlevik 2 ve Mercan santralları, Sivas’taki Koyulhisar HES, Kars’taki Dereiçi HES, “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Bu santrallar tarafından kullanılan taşınmazlar da özelleştirme kapsamında olacak. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.
SENDİKALAŞMAK ZORLAŞIYOR
Bunun dışında özelleştirme kapsam ve programında bulunan çok sayıda Hazine arazisi ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait taşınmazlar hakkında plan değişikliği yapıldı. Özelleştirme kapsamındaki Hazine arazileri, Sümer Holding’e ait Didim Altınkum’daki taşınmazlar, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait çeşitli taşınmaz ile yapıların satışları da onaylandı. Satılacak Hazine arazileri içerisinde Bodrum Bitez, Ortakent, Türkbükü, Yalıkavak’taki taşınmazlar da var.
Özelleştirmelerle birlikte enerji işkolundaki sendikalı işçi sayısı da düşmeye devam ediyor. Enerji işkolunda toplam 241 bin 648 işçi bulunuyor. Bu işçilerin sadece 71 bini sendikalı. DİSK’e bağlı Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, özelleştirilen yerlerde sendikalaşmanın kolay olmadığına dikkat çekti. Keskin, “Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinde yaşadık bunu. Özelleştirme denilen şey işçilerin ücrette, haklarda kölelik koşullarında çalıştırılması anlamına geliyor. Güvencesiz çalıştırma anlamına geliyor” dedi.
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