"Özelleştirme yok" diyenlere Erdoğan'ın imzasıyla verilmiş kararnameyi gösterdi

05 Aralık 2020 Cumartesi, 18:04

Katar ile yapılan 10 anlaşmanın ardından 2018'de özelleştirilen Tank Palet Fabrikası da gündeme geldi. CHP'li Cihaner, sosyal medya hesabından televizyon kanallarındaki fabrikanın "özelleştirilmedi" yönündeki açıklamalara AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu kararnameyi paylaşarak tepki gösterdi.

"Tüm kanallarda, 'Tank Palet Fabrikası özelleştirilmedi' propagandası var" diyen İlhan Cihaner, "Şu kararnameye rağmen “Özelleştirmedik” demek halkı ahmak yerine koymak değilse nedir?" tepkisinde bulundu.

Tank Palet Fabrikası'nın 25 yıl boyunca özelleştirilmesi yönündeki kararname şöyle: