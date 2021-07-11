Özelleştirmede yeni adım: İktidar, gözünü kamunun deniz kenarındaki tesislerine dikti

11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

AKP iktidarı, krize soktuğu ekonomiye yeni kaynak yaratmak için dev üretim tesislerinin satışından sonra kamunun kullandığı deniz kenarındaki tesisleri de özelleştirme kapsamına aldı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Manav-gat’tan Kuşadası’na, Gökçeada’dan Ordu’ya kadar birçok sahil kentindeki taşınmazlar ile üzerlerinde bulunan yapılar özelleştirilecek. Varlıklar, “satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kat/arsa karşılığı inşaat yaptırma” yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Özelleştirme tamamlanıncaya kadar her türlü gelir, gider, bakım, onarım, işletim ile diğer yükümlülükler, bu varlıkların mülkiyetinde olan kurum ve kuruluşlara bırakılacak. Özelleştirme işlemleri için yeni bir karar alınmazsa 2023’te gerçekleştirilecek olan seçim sonrasına tarih verildi. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak. İşte büyük kısmı Hazine’ye ait ve özelleştirilecek 18 tesisten bazıları:

4 Ankara Üniversitesi tarafından kullanılan Manavgat Çolaklı’daki 21 bin 843 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz. Yine aynı yerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılan 136 bin 25 metrekarelik tesis.

‘YOL’ DA SATILACAK

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılan Didim Altınkum’da ve küçük bir koyda yer alan 26 bin 877 metrekarelik taşınmaz ise “yolu” ile birlikte özelleştirilecek.

- SGK’ye ait olan ve aynı kurum tarafından kullanılan Kuşadası Soğucak’taki denize sıfır taşımaz ise 50 bin 624 metrekarelik.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) tarafından kullanılan Bursa Karacabey’de, Marmara Denizi kıyısındaki en küçüğü bin 602, en büyüğü 18 bin 819 metrekarelik iki tesis.

- TCDD’ye ait aynı kurum tarafından kullanılan Edremit Akçay’daki 16 bin 171 metrekarelik taşınmaz denize çok yakın.

- Adalet Bakanlığı tarafından kullanılan Gökçeada Dereköy’deki 24 bin 434 ve 81 bin 722 metrekarelik iki taşınmaz.

- HMB tarafından kullanılan Ordu Perşembe Efirli’deki en büyüğü 3 bin 520 metrekare büyüklüğünde denize sıfır noktadaki 5 taşınmaz.

- Yine HMB tarafından kullanılan Marmaris İçmeler’deki 13 bin 815 ile 8 bin 126 metrekare büyüklüğündeki iki taşınmaz.