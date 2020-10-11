Özellikle Ar-Ge finansmanı için halka açılan Kontrolmatik’in başkanı Sami Aslanhan: Endüstri 4.0 Türkiye’de anlaşılmadı

11 Ekim 2020 Pazar, 06:00

Türkiye’nin teknolojideki yeriyle ilgili sorularımızı yanıtlayan Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, bu alanda değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak şunları anlattı: “Endüstri bunu takip etmek zorunda. Çünkü Türkiye bir sanayi ülkesi gibi algılanmıyor. Teknolojiye yatırım yapmayan kaybedecek. Oyunu kuralına göre kurmak zorundayız. Rekabet için bu gerekli. Ancak bugün çokça tartışılan Endüstri 4.0 Türkiye’de anlaşılmadı. Sabah kalkınca buna geçip ‘dolarları cepte görürüm’ sanılıyor. Bu süreçle ilgili değişik çözümler var. Her şeyi tek yerden yönetmek, senkronize olmak lazım.”

Halka arzdan 50 milyon lira gelir beklediklerini, bunun yüzde 35’ini işletme sermayesi, yüzde 30’unu Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı, yüzde 20’sini ihracat artışı için kullanacaklarını açıklayan Aslanhan, yeniliğe dönük yatırımlara kaynak bulmanın zorluklarına dikkat çekti. Aslanhan, bankalara yönelik şu eleştiriyi yaptı: “Konuta verilen 10 yıl vadeli kredi, Ar-Ge’ye verilmiyor.”