Özge Özpirinçci’nin polis baskınlı doğum günü partisine ünlü gazeteciden tepki: “Magazinciler ihbarcılık yapmışsa rezalet”
Oyuncu Özge Özpirinçci'nin villasındaki doğum günü partisini, magazin muhabirlerinin polise bastırttığı iddiasına magazin gazetecisi Ali Eyüboğlu'ndan tepki geldi. Eyüboğlu, cevaplanması gereken soruları sıralayarak Magazin Gazetecileri Derneği'ni (MGD) göreve çağırdı.
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin villasında düzenlediği doğum
günü partisini, magazin muhabirlerinin polise bastırdığına yönelik iddiaya ünlü
magazin gazetecisi Ali Eyüboğlu'ndan tepki geldi. Ali Eyüboğlu, polis baskınlı
doğum günü partisiyle ilgili cevaplanması gereken soruları sıralayarak Magazin
Gazetecileri Derneği'ni (MGD) göreve çağırdı.
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birliktelik
yaşayan Özge Özpirinçci, önceki gün Yeniköy'deki villasında doğum günü partisi
vermişti. Partiye Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak
Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi isimler de katılmıştı. Ardından yaşanan polis
baskını ile de parti haberlere taşınmıştı.
Magazin gazetecisi Ali Eyüboğlu, Özge Özpirinçci'nin sosyal
medyadaki açıklamalarını köşesine taşıdı. Eyüboğlu, "Anayasa ile güvence
altına alınan özel hayatın dokunulmazlığı bir yana, oradaki magazinciler şayet,
‘haber çıksın’ diye ‘ihbarcılık’ yapmışsa rezalet" dedi. Eyüboğlu,
ardından da yanıtlanması gereken soruların cevabının bulunması için MGD'yi
göreve çağırdı.
İşte Ali
Eyüboğlu'nun o yazısı...
ÖZGE
ÖZPİRİNÇCİ'NİN YAŞ GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?
"Bebekköy Momo’da başlayan 35’inci yaş günü kutlamasını
Yeniköy’deki müstakil villada sürdüren Özge Özpirinçci’nin partisini polis
bastı.”
Niye?
“Komşuları yüksek sesten şikâyetçi olup, polisi aradı.”
Eee, sonra?
“Özge Özpirinçci’nin oyuncu sevgilisi Burak Yamantürk, ‘Eve
izin belgeniz olmadan giremezsiniz’ deyip, geri çevirdi. Yamantürk, çekim yapan
basın mensuplarına bağırıp, küfretti. Asayiş ekipleri yaptıkları incelemenin
ardından Kovid-19 kurallarına uygun hareket edildiği sonucuna vararak gruba
ceza yazmadan oradan ayrıldı.”
Haberlerde yazılanlar özetle böyle.
Ancak davet sahibi Özge Özpirinçci’nin bu konuda yaptığı uzun
açıklamada anlattıkları bambaşka. İşte o açıklamanın özeti:
“Açık havada bir restoranda kutlanan doğum günüm evin
bahçesinde devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini
çekmeye çalışıyor. Bahçe duvarına çıkıyorlar. Arkadaşım onlara Burak ve Uraz’ın
röportaj yapabileceğini söylediğinde, ‘Herkes gelip bizimle röportaj yapacak.
Yoksa sabaha kadar buradayız’ cevabıyla karşılaşıyor. Ortamı germemek adına
bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizde ateş
başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor. Evdeki insan sayısının
üç katı sayıda magazinciler ellerine istedikleri malzeme geçmediği için
akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu
bir ‘baskın’ gibi göstermeye çalışıyor. Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan
konuşmada bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyorlar.
Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de
biz içeri girip, evlere dağılıyoruz.”
Yanıtsız
sorular
Özpirinçci’nin yaş günü partisini takip eden magazinciler ya
da onları oraya gönderenlerin bu suçlamalar karşısında verecekleri yanıtlar
olmalı.
Polise ihbarı komşular mı yaptı yoksa Özpirinçci’nin iddia
ettiği gibi kapıdaki magazinciler mi?
Haberlerdeki gibi Yamantürk gerçekten magazincilere küfür ve
hakaret ettiyse, ondan şikâyetçi olan yok mu?
Yamantürk, polislere “İzin belgeniz olmadan eve giremezsiniz”
dediyse, asayiş ekipleri içeridekilerin pandemi kurallarını ihlal etmediğini
nasıl anladı da ceza yazmadan oradan ayrıldı?
Anayasa ile güvence altına alınan özel hayatın dokunulmazlığı
bir yana, oradaki magazinciler şayet, “haber çıksın” diye “ihbarcılık” yapmışsa
rezalet.
Magazinciler, yanlarına gelen aracıya, “Herkes gelip bizimle
röportaj yapacak. Yoksa sabaha kadar buradayız” tehdidinde bulundu mu?
Yanıtlanması gereken o kadar çok soru var ki bu konuda...
Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) bu olayı araştırıp, gereğini yapmalı.
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