Özge Özpirinçci’nin polis baskınlı doğum günü partisine ünlü gazeteciden tepki: “Magazinciler ihbarcılık yapmışsa rezalet”

04 Nisan 2021 Pazar, 16:35

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin villasında düzenlediği doğum günü partisini, magazin muhabirlerinin polise bastırdığına yönelik iddiaya ünlü magazin gazetecisi Ali Eyüboğlu'ndan tepki geldi. Ali Eyüboğlu, polis baskınlı doğum günü partisiyle ilgili cevaplanması gereken soruları sıralayarak Magazin Gazetecileri Derneği'ni (MGD) göreve çağırdı.

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birliktelik yaşayan Özge Özpirinçci, önceki gün Yeniköy'deki villasında doğum günü partisi vermişti. Partiye Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi isimler de katılmıştı. Ardından yaşanan polis baskını ile de parti haberlere taşınmıştı.

Magazin gazetecisi Ali Eyüboğlu, Özge Özpirinçci'nin sosyal medyadaki açıklamalarını köşesine taşıdı. Eyüboğlu, "Anayasa ile güvence altına alınan özel hayatın dokunulmazlığı bir yana, oradaki magazinciler şayet, ‘haber çıksın’ diye ‘ihbarcılık’ yapmışsa rezalet" dedi. Eyüboğlu, ardından da yanıtlanması gereken soruların cevabının bulunması için MGD'yi göreve çağırdı.

İşte Ali Eyüboğlu'nun o yazısı...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN YAŞ GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

"Bebekköy Momo’da başlayan 35’inci yaş günü kutlamasını Yeniköy’deki müstakil villada sürdüren Özge Özpirinçci’nin partisini polis bastı.”

Niye?

“Komşuları yüksek sesten şikâyetçi olup, polisi aradı.”

Eee, sonra?

“Özge Özpirinçci’nin oyuncu sevgilisi Burak Yamantürk, ‘Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz’ deyip, geri çevirdi. Yamantürk, çekim yapan basın mensuplarına bağırıp, küfretti. Asayiş ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Kovid-19 kurallarına uygun hareket edildiği sonucuna vararak gruba ceza yazmadan oradan ayrıldı.”

Haberlerde yazılanlar özetle böyle.

Ancak davet sahibi Özge Özpirinçci’nin bu konuda yaptığı uzun açıklamada anlattıkları bambaşka. İşte o açıklamanın özeti:

“Açık havada bir restoranda kutlanan doğum günüm evin bahçesinde devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini çekmeye çalışıyor. Bahçe duvarına çıkıyorlar. Arkadaşım onlara Burak ve Uraz’ın röportaj yapabileceğini söylediğinde, ‘Herkes gelip bizimle röportaj yapacak. Yoksa sabaha kadar buradayız’ cevabıyla karşılaşıyor. Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizde ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor. Evdeki insan sayısının üç katı sayıda magazinciler ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir ‘baskın’ gibi göstermeye çalışıyor. Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyorlar. Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de biz içeri girip, evlere dağılıyoruz.”

Yanıtsız sorular

Özpirinçci’nin yaş günü partisini takip eden magazinciler ya da onları oraya gönderenlerin bu suçlamalar karşısında verecekleri yanıtlar olmalı.

Polise ihbarı komşular mı yaptı yoksa Özpirinçci’nin iddia ettiği gibi kapıdaki magazinciler mi?

Haberlerdeki gibi Yamantürk gerçekten magazincilere küfür ve hakaret ettiyse, ondan şikâyetçi olan yok mu?

Yamantürk, polislere “İzin belgeniz olmadan eve giremezsiniz” dediyse, asayiş ekipleri içeridekilerin pandemi kurallarını ihlal etmediğini nasıl anladı da ceza yazmadan oradan ayrıldı?

Anayasa ile güvence altına alınan özel hayatın dokunulmazlığı bir yana, oradaki magazinciler şayet, “haber çıksın” diye “ihbarcılık” yapmışsa rezalet.

Magazinciler, yanlarına gelen aracıya, “Herkes gelip bizimle röportaj yapacak. Yoksa sabaha kadar buradayız” tehdidinde bulundu mu?

Yanıtlanması gereken o kadar çok soru var ki bu konuda...

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) bu olayı araştırıp, gereğini yapmalı.