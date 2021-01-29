Özgeçmişi Boğaziçi’nin profesörlük kadrosu için yetmeyen rektör Bulu zorda

29 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve hocalarının, AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla rektör olarak atanmasına karşı eylemleri devam ediyor. Atanmasının üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen Bulu, kendisine bir rektör yardımcısı bulamadı.

Eylemliliklerinin devam edeceğini belirten Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Esra Mungan, “Melih Bulu, önden 400-500 Boğaziçili akademisyen arasından birlikte çalışacağı birkaç kişiyi tespit etmiştir. Şaşırtıcı olan bütün üniversitede bir ihtimal bu kişi ile çalışacak kişiler bile kendilerini geri çekti. Bu olup bitenler kabul edilemez ve senato ilkeleri çok güçlü dile getirilince rektör yardımcısı olabilecek kişiler de çekindi. Boğaziçi’ni temsil eden kişiler zaten kategorik olarak Bulu’yu reddediyor” dedi.

Normal şartlarda kamu üniversitesinde bir yere rektör olunduğu zaman o üniversitenin profesör kadrosuna oturmak gerektiğini belirten Mungan, “Çünkü kadro üniversiteye ait. Bulu, bir vakıf üniversitesinden paraşütle buraya indi. Boğaziçi Üniversitesi’nin profesörlük kriterleri çok nettir. Bulu’nun özgeçmişi bizim üniversitenin profesörlük kadrosu için yetmiyor. Rektör oldu ama kadroya oturamıyor. Bu durumu nasıl çözecekler bilmiyorum” dedi.

Mungan, “400-500 akademisyenli bir üniversitede herkes farklı düşünebillir. Akademisyenler belirli şeylerde aynı yerde duramayabiliyorlar. Ama buradaki kişinin üniversitenin profesörlük kriterini dahi yerine getirmemesi muazzam bir tek vücutluk yarattı. Herkes kesin olarak Bulu’nun istifa etmesini istiyor ya da atama kararı geri çekilsin” dedi.

Prof. Dr. Bulu’nun baştan itibaren Boğaziçi’nin ilkelerine saygılı olacağını belirttiğini anımsatan Mungan, “Ancak Bulu, hafta sonu yaptığımız forumlardan rahatsız olduğunu bildirmiş. Bu, Boğaziçi kültürünü hiç kavramadığını gösteriyor” dedi.

ÖĞRENCİLERİN ÇADIRLARINI YIKTIRDI

Öğrenciler, önceki gün Melih Bulu’nun moderatörlüğünü yaptığı girişimcilik temalı toplantıya rektörlük binasının hemen önündeki direniş çadırından “Kayyım rektör istemiyoruz” sloganlarıyla dahil olmuştu.

Sloganlar Bulu’nun canlı bağlantısı sırasında duyulmuştu. Bunun üzerine, çadırlar özel güvenlik görevlileri tarafından yıkılarak, rektörlük binasının önüne şerit çekildi.

Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kayyımın, öğrenciyle emekçileri çatıştırma çabalarına rağmen kayyımlık etrafındaki ablukayı dağıttık, çadırlarımızı kurduk” ifadeleri kullanıldı. Öğrenciler kırılan çadırları rektörlük binası önünde sergiledi.