Özgü Namal, eşinin cansız bedeniyle karşılaşmış

10 Ekim 2020 Cumartesi, 15:45

Geçen hafta eşi Serdar Oral'ı ani bir ölümle kaybeden ve iki çocuğuna henüz babalarının öldüğünü söyleyemeyen Özgü Namal'ın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

TV100'de yer alan habere göre, banyodan çıkarken kalp krizi geçiren Serdar Oral'ın cansız bedenini eşi Özgü Namal buldu.

Eşiyle birlikte çocuklarına doğal bir yaşam sağlamak için Köyceğiz'e yerleşen oyuncu, biri 5 biri de 3 yaşında olan çocuklarına henüz babalarının hayatını kaybettiğini söylemedi.

Namal, bu süreçte gözlerden uzak kalarak çocuklarıyla birlikte evde vakit geçiriyor.

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Öte yandan kalp krizi sonucu vefat eden Serdar Oral'ın yaklaşık 10 yıl önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbinin 20 dakika durduğu öğrenildi.

Daha sonra hayata döndürülen Oral, ölümden döndükten sonra çalıştığı şirketten ayrılmış ve yeni hayatında yoga ve nefes terapisine merak sarmıştı.

İki çocuğunun da evde hipnoz yöntemiyle doğmasına yardımcı olan Oral, son yıllarda açtığı nefes kamplarında eğitmenlik yapıyor ve doğada vakit geçiriyordu.





