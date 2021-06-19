Özgül Gürbüz'ün 'Ak Ana - Deniz Kabuğunun Hafızası' filmi ‘Cannes XR’a katılmaya hak kazandı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Türk mitolojisinden ilham alınarak hazırlanan, ekolojik sorunlara dikkat çekmeye çalışan sanal gerçeklik filmi “Ak Ana - Deniz Kabuğunun Hafızası” bu yıl 6-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak Cannes Film Festivali bünyesindeki film fuarı “Marché du Film” içinde sanal gerçeklik projelerinin yer aldığı “Cannes XR”a katılmaya hak kazandı.

Virgile Film’in yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni Özgül Gürbüz, metin yazarı Sonia Delhaye ve teknik yönetmeni ise Michael Barngrover. Konuyla ilgili olarak filmin yönetmeni Özgül Gürbüz’e ulaştık ve aklımızdaki soruları yönelttik.

- Proje nasıl doğdu, oradan başlayalım isterseniz.

Bu proje aslında tamamen bir ekip işi. Yıllardır İstanbul’da yaşayan yapımcı ve oyuncu arkadaşım Virgile Mangiavillano, genişletilmiş gerçeklik (XR) alanındaki deneyimlerini bir projeye aktarmak istiyordu. Türkiye’yi seven bir “yabancı” olarak Virgile, filmin konusunun yine bu coğrafyadan çıkması gerektiğine inanıyordu. Virgile’in koordinatörleri arasında bulunduğu, 77. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin sanal gerçeklik bölümü Venice Expand VR’ın “uydu etkinliği” geçen yıl İstanbul’da eylül ayında gerçekleşti ve bizim projemiz de bu etkinlik zamanı doğdu. Bir diğer yapımcı arkadaşım Can Koç, XR alanında deneyimli senaristlerimiz Sonia Delhaye, Asya Sağıroğlu ve teknik anlamda yönetmenimiz Michael Barngrover ile yuvarlak bir masa etrafında toplandık ve herkes kendi vizyonunu paylaştı. Hepimiz ekolojiye dikkat çekmek istiyorduk.

Benim animasyon background’undan gelmemden kaynaklı olarak filmin görsellerini ortak hafızamızda üç boyutlu animasyon türünde canlandı. Karakter tasarımcısı ve animatör olan eşim Uğur Aksoy’un ana karakterleri tasarlamasıyla birlikte hikâyenin karakterleri artık kendisini anlatmaya başladılar. Sanat ekibinde Melis Seylan, Murat Yazar, Necati Cengiz, Amo Kannika gibi çok değerli sanatçılarla birlikte çalışma imkânına sahip olduk. Ayrıca yönetmen ve senaristin kadın olması sonucunda proje bir şekilde kendiliğinden eko-feminist bir bakış açısına büründü.

KADIN VE DOĞA BİRLİKTE ÖZGÜRLEŞİR

- Bu eko-feminizm kavramını biraz açabilir miyiz?

“Ak Ana-Deniz Kabuğunun Hafızası”, Türk mitolojisinden esinlenen ekolojik bir masaldır. Ekofeminizm felsefesi kadın ve doğanın birlikte özgürleşeceğini savunur. Jung’un analitik psikoloji ekolünde kolektif bilinçdışı teorisinin bir parçası olan “yaralı anima-animus” kavramı görüşümüzü destekliyordu. Ve bu kavramın hikâyemiz için çok kullanışlı ve güçlü bir metafor olduğunu farkettik. Mekân olarak ise medeniyetlerin beşiği Göbeklitepe ve denizin doğayla muhteşem bir uyum sağladığı, büyük oranda dokunulmamış Patara bize ilham kaynağı oldu, Türk mitolojisindeki Ak Ana figürü hayal gücümüzü tetikledi ve gerisi kendiliğinden gelişti.

- Cannes’da yer almak sizin için ne ifade ediyor?

Marché ve Festival (Cannes Film Festivali marketi) profesyoneller için her yıl en iyi sürükleyici çalışmaları keşfetmek için eşsiz bir fırsat. Bu yüzden “Cannes XR” bölümünde yer almak bizim için oldukça önemli. Çünkü bu mecra görece çok yeni ve bu bölüme katılan projeler seçilirken çok sıkı bir oylamadan geçiyor.

- Daha önce de Cannes’a gittiğinizi biliyoruz.

Evet, animasyon yönetmeni olarak 2012’de Cannes’da kısa filmlerimden biri olan “Kusursuz Hayat (Flawless Life)” Türkiye’den başka yönetmenlerin de filmlerinin yer aldığı Short Film Corner bölümünde yer almıştı ve bu vesileyle festivale katılma şansım olmuştu. Tekrar bu yeni “Ak Ana- Memory of Shell” projemizle XR bölümüne seçilmek de çok heyecan verici bir deneyim.

YAŞAYANA DAHA SAYGILI OLALIM

“Ak Ana - Deniz Kabuğunun Hafızası”, sanal gerçeklik için hazırlanmış, interaktif ve deneyime dayalı bir animasyon filmi. Filmin kahramanı gelecekte, Akdeniz’in incisi Patara’nın sular altında kaldığı bir dünyaya dalış yapar. Fakat insanlığın ortadan kaybolduğu ve denizlerin zarar gördüğü bu ortamda lanetin gerçekleşmesini önleyebilecek bu seçilmiş çocuk aslında bizi temsil eder. Kutsal kabuğun peşinde koşan bu yolculuk bizi, çeşitli öğretilerden geçirerek denizleri kurtarmamızı ve yaşayana daha saygılı yaklaşmamızı önerir.