Özgür Özel'den AKP’lilerin eleştirilerine yanıt: " 'Bozuntu' kısmını geri alıyorum, 'diktatör' sizin olsun"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “beşinci kol” çıkışına karşı "diktatör bozuntusu" ifadelerini kullanmasına AKP kanadından tepki gelmesi üzerine “‘Bozuntu’ kısmını geri alıyorum ‘diktatör’ sizin olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “beşinci kol” çıkışından sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu terimin İspanya-Fransa iç savaşında milliyetçi güçlere liderlik eden diktatör Francisco Franco tarafından kullanıldığını anımsatarak, "Franco'nun özelliği 36 yıl diktatörlük yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, 18. yılında bir 18 yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor” diye eleştirmişti.
Özel’in eleştirilerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt gelmiş ve “Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ demek 5. kol faaliyetidir” demişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir" paylaşımı yapmıştı.
Özel, Çelik’e yeniden yanıt vererek, “Sayın Erdoğan çıkmış ‘Türkiye’deki muhalefet 5. kol faaliyetidir’ diyor, Franko şunu söylüyor; ‘4 koldan kuşattık 5. kol içerde çalışıyor.’ Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine 5. kol derse, o Franko ile bir anılırsa, ona cevap verilirse, ‘diktatör bozuntusu’ denilirse, orada düzeltilecek tek kelime vardır. ‘Bozuntu’ kısmını geri alıyorum ‘diktatör’ sizin olsun” dedi.
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