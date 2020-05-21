Özgür Özel'den 'Çav Bella' ve 'Eren Yıldırım' tepkisi

21 Mayıs 2020 Perşembe, 17:15









CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasını provokasyon olarak niteleyerek CHP İzmir İl Başkanı’nın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"MONTAJ OLMASINI ÜMİT ETMİŞTİK"

CHP'li Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilişkin sorumluların bir an önce ortaya çıkarması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Olayı gördüğümüzde bir montaj olmasını ümit etmiştik. Böyle bir olayın yaşandığını teyit edildi. İzmir İl Başkanımız bugün bu saatlerde bu konu ile ilgili suç duyurusunu yapmış olacak İzmir’deki ilgili merciilere. CHP olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ve İçişleri Bakanlığı’ndan bu konuda derhal bir soruşturmanın yürütülmesini, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bu bir provokasyondur. Camilerden müzik çalınması bir provokasyondur. Buna İzmir’in seçilmiş olması fena bir provokasyonla karşı karşıya olunduğunun teyididir. Bu konuda CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini ve hangi camide kim, nasıl yaptı, bunu ona kim yaptırdı bunun arkasında ne vardır ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."

Özel, AKP'li bazı siyasetçilerin konuyu CHP ile ilişkilendirmeye çalıştıklarını da ifade ederek "Camiden müzik çalmış, bunu CHP ile ilişkilendirip buradan nemalanmaya çalışmak basitliği ve ucuzluğunu kınıyoruz" dedi.

"18 YILLIK İKTİDAR PARTİSİNİN DÜŞTÜĞÜ ACZE BAKIN"



Özel konuya ilişkin, "Burada bir sitemim de AK Partili siyasetçilere. Bir camide bir olumsuzluk yaşandığında bunu CHP üzerinden okumaya çalışmak ‘Biz gidersek CHP’lileri sevindirirsiniz’i bu cami görüntülerinin altına koymak siyasi nezaketsizliği de aşan, küstahlıklardır. CHP’yi böyle bir şeyle ilişkilendirmeye çalışarak bir siyaset kurmak, artık başka türlü siyaset kurulamadığının da teyididir. 18 yıllık iktidar partisinin Grup Başkanvekili’nin ya da üst düzey siyasetçilerinin düştüğü acze bakın. Camiden müzik çalmış, bunu CHP ile ilişkilendirip buradan nemalanmaya çalışmak basitliği ve ucuzluğunu kınıyoruz. Konunun üzerine de derhal gidilmesini istiyoruz " dedi. "BU CÜMLEYİ KURABİLMEK İÇİN BİR YALAN KURDULAR"