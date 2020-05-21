Özgür Özel'den 'Çav Bella' ve 'Eren Yıldırım' tepkisi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "İzmir'de camilerden müzik çalınması provakasyondur" ifadelerini kullanırken, Eren Yıldırım'ın tutuklanmasına ilişkin ise "görüntülerimiz Eren’in suçlu olmadığını gösteriyor" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasını provokasyon olarak niteleyerek CHP İzmir İl Başkanı’nın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
"MONTAJ OLMASINI ÜMİT ETMİŞTİK"
CHP'li Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilişkin sorumluların bir an önce ortaya çıkarması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Olayı gördüğümüzde bir montaj olmasını ümit etmiştik. Böyle bir olayın yaşandığını teyit edildi. İzmir İl Başkanımız bugün bu saatlerde bu konu ile ilgili suç duyurusunu yapmış olacak İzmir’deki ilgili merciilere. CHP olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ve İçişleri Bakanlığı’ndan bu konuda derhal bir soruşturmanın yürütülmesini, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bu bir provokasyondur. Camilerden müzik çalınması bir provokasyondur. Buna İzmir’in seçilmiş olması fena bir provokasyonla karşı karşıya olunduğunun teyididir. Bu konuda CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini ve hangi camide kim, nasıl yaptı, bunu ona kim yaptırdı bunun arkasında ne vardır ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."
Özel, AKP'li bazı siyasetçilerin konuyu CHP ile ilişkilendirmeye çalıştıklarını da ifade ederek "Camiden müzik çalmış, bunu CHP ile ilişkilendirip buradan nemalanmaya çalışmak basitliği ve ucuzluğunu kınıyoruz" dedi.
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"BU CÜMLEYİ KURABİLMEK İÇİN BİR YALAN KURDULAR"
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Eren Yıldırım'ın tutuklasıyla ilgili de konuşan Özel, görüntülerde bir itiş kakış olduğunu ve bunu yapanın da kaymakamın koruması olduğunu ifade etti. Özel, burada açığa alınması gereken kişinin kaymakamın koruması olduğunu savunarak yaşanan olaya ilişkin "Recep Tayyip Erdoğan diyecek ki ‘PKK, Vefa’ya saldırdı. Sonra da CHP saldırdı. Bunlar aynı’. Bu cümleyi kurabilmek için bir yalan kurdular" dedi.
Özel, olay yerindeki bütün kamera kayıtlarının açıklanması çağrısında bulunarak şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı yargıya öyle baskı yapıcı bir konuşma yaptı ki Eren apar topar tutuklandı. Eren, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı hapiste geçirdi. ‘Biz Eren’den eminiz. Kaymakamlığın mobese kameralarını yayınlayın’ dedik. O meydandaki bütün kamera kayıtları çıksın diyoruz hala çıkaramıyorlar. Ama o olayların içinde olan bir gencin telefon kayıtları çıktı. Görülüyor ki Eren’in hiçbir suçu yok. Ne darp var ne saldırı var. Belki bir itiş kakış var. İtiş kakışı yapan da kaymakamın koruması. ‘Gidin buradan’ diyor ve silahı çekiyor. Şimdi burada açığa alınması gereken kaymakamın koruması, kaymakamın talimatı ile yapıldıysa soruşturulması gereken kişi kaymakam.
Bir gözaltı olacaksa, bir tutuklama olacaksa kendine emanet edilen silahı hem teşhir etme suçu, silahla korkutma, ölümle tehdit bunların hepsi ortadayken mağduru alıp içeri atıyorlar. Neden? Recep Tayyip Erdoğan siyaseti öyle kuracak, Recep Tayyip Erdoğan diyecek ki ‘PKK, Vefa’ya saldırdı. Sonra da CHP saldırdı. Bunlar aynı’. Bu cümleyi kurabilmek için bir yalan kurdular. Hodri meydan, namus varsa, şeref varsa, iddialarınıza güven varsa kamera kayıtlarını açıklayın. Bizim kamera görüntülerimiz Eren’in suçlu olmadığını gösteriyor. Tutuklanma gibi abuk bir tedbirin alınmasının tepeden talimat dışında hiçbir açıklaması da yoktur."
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