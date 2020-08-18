Özgür Özel'den Fahrettin Altun'a: 'Atanmışsın ve hadsizsin'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Joe Biden'ın ‘muhalefetle el ele Erdoğan’ı devireceğiz’ sözlerine, ''konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi'' sözlerine tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın sözleriyle ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarından yeni haberdar olmadıklarını belirtti.
Altun "Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?. Muhalefetin Biden'ın ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi, cevabını da biz verelim: Karşı karşıya kaldığımız şey, "Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin" sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır'' ifadelerini alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi.
Twitter üzerinden Altun'a cevap veren Özel, şu ifadeleri kullandı:
''Pergolacı Fahrettin. Sansürcü Fahrettin. Fahrettin Altunmakas. Senin milli iradeyle ne ilgin var. Atanmışsın ve hadsizsin. Millet hem senin hem senin gibi liyakatsizleri atayanın haddini ilk sandıkta bildirecek.''
NE OLMUŞTU?
ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, New York Times’a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Türk muhalif liderler Erdoğan’ı yenmeli. Bu darbeyle değil seçim süreciyle olmalı” ifadelerini kullanmıştı.
Biden “Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz” yorumunda da bulunmuştu.
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