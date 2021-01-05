Özgür Özel’den kelepçe tepkisi: "2015'ten önce olsaydı yapanlara FETÖ'cü derlerdi"

05 Ocak 2021 Salı, 16:01

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel partisinin Meclis Gündemi toplantısında konuştu.





Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aralık ayı boyunca yapılan bütçe görüşmelerinde CHP'nin ağzından emekli, işçi, memur, çiftçi, işsiz ve güvencesizler hiç düşmedi. Trol aklının peşine koca bir partiyi taktılar. Milletvekillerimize ve partimize 4 büyük linç kampanyası gerçekleştirdiler. En son bu trol aklı Cumhurbaşkanı'nın prompterdaki söylemine kadar yansıdı. Saldırılan CHP'nin oy oranı yüzde 4 oranında arttı. Demek ki kendi partilerindeki onlarca taciz tecavüz vakası varken, bunun CHP kimliğini zamanında taşımış birisinin bu suçu işlemesinin üstüne atlayıp bunu bir partiye mal etme basitliğine milletimiz prim vermiyormuş.”

"ERDOĞAN OHAL'İ SOPA OLARAK KULLANDI”

Partili Cumhurbaşkanı Boğaziçi Üniversitesi'ne partili bir rektör atadı. Bunu 2016 yılında OHAL şartlarında kendisine verilmiş KHK yetkisi ile, FETÖ ile mücadele edeceğiz bahanesiyle çıkardıkları ama önüne gelen her türlü muhalif sesi susturmaya yönelik yetki ile yaptı. Erdoğan, OHAL'i sopa olarak kullanıp rektör atadı. Erdoğan gelmeden önce üniversitede öğretim görevlileri oy kullanırlar, en yüksek oyu alanlar Cumhurbaşkanı'na sunulur Cumhurbaşkanı da bunlardan birini atardı. Biz CHP olarak Cumhurbaşkanlarının en yüksek oyu alanı ataması gerektiğini hep savunduk. Siz birini seçin o birisi her şeyi belirlesin anlayışı bir otokrasi bir tek adam anlayışıdır. Bugün öğrencilerimiz yurt dışında okumak istiyorsa onu yapamayanlar bir yolunu bulup yurt dışına yerleşmek istiyorlarsa bunda utanılacak bir tablo vardır. Ömer Çelik'e bunu hatırlatmak isteriz.

“AKP’LİLER RAHATSIZ”

“Biz diyoruz ki partili Cumhurbaşkanı'nın partili rektör ataması yanlıştır. Birilerinin üniversitede bir yere gelmek için AKP'den aday adayı oldukları ya da ileride siyaseten önü açılmak isteyenlerin AKP'ye yaklaşıp partili rektörlüğün gereklerini yerine getirdiği bir sistemdeyiz. Bu haksızlık sadece muhalefet partilileri rahatsız etmiyor AKP'lileri de rahatsız ediyor. Yüzde 50'nin oyunu alıyorsunuz yüzde 100'e eşit davranmıyorsunuz. TIMES Üniversiteleri Derecelendirme Kuruluşu'nda bir üniversiteler sıralaması var.”

KELEPÇE TEPKİSİ

“Tayyip Erdoğan rektörleri atama yetkisi aldığı gün TIMES'a göre ilk binde 18 üniversitemiz vardı şu anda ilk binde 11 üniversite var. Ömer Bey bir cevabınız olacak mı? 18 yılın sonunda üniversiteye kelepçe vuruldu. 2015'ten önce olsaydı yapanlara FETÖ'cü derlerdi. Bu rezalet AKP'nin ama Boğaziçi Üniversitesi hepimizin. Bir rektör düşünün alkış varsa protesto için var çünkü onu öğrenci, öğretim görevlisi istemiyor. Onu bir kişi istiyor.”