Özgür Özel’den saldırı yorumu: ‘Anketler kimyalarını bozuyor’

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Özel, “Zaten Genel Başkanımız CHP’yi rahatsız edecek, irrite edecek ve sokağa çekmek isteyen işler yapacaklar demişti. Bunlardan bir tanesi Enis Berberoğlu’nun tutuklanması, üyelerimizin tutuklanmasıydı. Zaten CHP’yi tahrik edecek bu tip provokasyonları bekliyorduk. Bu yaşanan Meclis’te yapılan fiziki saldırı da benzer bir amaca hizmet ediyor” diye konuştu.

‘CHP EĞİLMEZ’

Özel, “fiziki saldırıda seçilen taşerona dikkat edilmesi gerektiğini” ifade ederek “Daha önce eleştirilerimize fiziki saldırı tehdidinde bulunanlar, bugün de Saray’ın taşeronu olarak fiziki saldırıda bulundular. Bu taşeron kimsenin yapamayacağı pis işleri yapmaya muktedirdir. Biz CHP olarak bir santim eğilir, bir adım geri gider ya da bir kelime eksik konuşursak Saray rejimi ve taşeronu Türkiye’ye diz çöktürürler. Karanlığa karşı aydınlık, çirkinliğe karşı güzellik, korkuya karşı da umut kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Meclis’te dün düzenlediği basın toplantısında da “Arkadan saldırı üzücüdür. Bir vekilin bir başka vekile bırakın arkadan saldırması, şiddeti çağrıştırması utanç vericidir. Şans eseri yara almadan kurtulduk. Bizi yenecek varsa akılla, sözüyle yenebilir. Bu tip rekabeti MHP’de ve AKP’de özlüyoruz” dedi.

Özel, ayrıca TÜİK’in iş aramaktan umudunu kesen kişileri işsiz sayısından çıkararak işsizlik oranını düşürdüğünü belirterek “573 bin kişi iş aramaktan vazgeçtim, bıktım demiş, bunlar bu kişileri işsiz sayısından düşmüş. Biraz insaf, biraz vicdan, biraz akıl. Bunu nasıl yapabilirsiniz” diye konuştu.