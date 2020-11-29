Özgür Özel'den Tank Palet tepkisi: Vatana ihanete değil eleştirene karşılar
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilerek Katar ortağı BMC'ye peşkeş çekilmesine tepki göstermesinin ardından başlayan tartışmaya Özgür Özel de dahil oldu ve '“Yerli” ve “Milli” arkadaşlar vatana ihanete değil eleştirene karşılar...' dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilip Katar ortaklığına devrine karşı çıkan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın AKP, yanndaş ve trol ordusu tarafından hedef gösterilmesinin ardından açıklama yaptı.
"Bu “Yerli” ve “Milli” arkadaşlar vatana ihanete değil eleştirene karşılar" diyen Özgür Özel, CHP'li Ali Mahir Başarır'a şu sözlerle sahip çıktı:
"AKP’nin basın, siyaset ve sosyal medya trolleri Milletvekilimiz @alimahir'in Tank Palet Fabrikasının Katar’a satılmasını eleştirmesini çarpıtıp linçe girişmişler.
Bu “Yerli” ve “Milli” arkadaşlar vatana ihanete değil eleştirene karşılar."
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