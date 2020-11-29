Özgür Özel'den Tank Palet tepkisi: Vatana ihanete değil eleştirene karşılar

29 Kasım 2020 Pazar, 13:28

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilip Katar ortaklığına devrine karşı çıkan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın AKP, yanndaş ve trol ordusu tarafından hedef gösterilmesinin ardından açıklama yaptı.

"Bu “Yerli” ve “Milli” arkadaşlar vatana ihanete değil eleştirene karşılar" diyen Özgür Özel, CHP'li Ali Mahir Başarır'a şu sözlerle sahip çıktı:

"AKP’nin basın, siyaset ve sosyal medya trolleri Milletvekilimiz @alimahir'in Tank Palet Fabrikasının Katar’a satılmasını eleştirmesini çarpıtıp linçe girişmişler.

Bu “Yerli” ve “Milli” arkadaşlar vatana ihanete değil eleştirene karşılar."