Özgür Özel'den 'Tosuncuk' göndermeli Thodex tepkisi: Devlet arkasından bakıyor

22 Nisan 2021 Perşembe, 17:14

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçması gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Konuyu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kripto paralarla ilgili bir borsa kurmuş olan Faruk Fatih Özer, 400 bine akın yatırımcının parasını alıp gitti. Devlet arkasından bakıyor, tosuncuğun arkasından baktığı gibi" diye konuştu.

CHP'li Özel, konuyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirterek "Bir yerde yoğunlaşma varsa oraya bakacaksınız. Çiftlik Bank'ta da oldu. Belli bir yerde yoğunlaşma varsa siz oraya düzenleme yapacaksınız. Dünyanın diğer ülkelerinde yapılamayan bir yolsuzluk Türkiye'de yapılıyorsa sebebi yasal boşluklar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

"SEN HESAP VERME MAKAMISIN"

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı grup toplantısında ‘128 milyar nerede’ sorusuna çeşitli cevaplar verdi ve ‘beşinci kol faaliyeti’ olarak nitelendirdi. İlk önce inkâr ettiler, sonra dilleri döndüğünce izah ettiler, dün de bizim itirazlarımızı kabul eden ama mazeret üreterek konuştular sonra tehdide geçtiler. ‘128 milyar nerede’ diye sormaya devam ederseniz, vatan hainisiniz. Borsa düşerse ana muhalefet hesabını sana sorar, borsa çıkarsa ana muhalefet hesabını senden sorar. Sen git hesabı muhalefete sor! Sen hesap verme makamısın.

"MUHALEFETİN KONUŞMASININ YASAKLANDIĞI BİR SÜRECE GİRİYORUZ"

Sen ‘hayır konuş ya sus’ dönemiymiş. Cumhurbaşkanı tarafından muhalefetin konuşmasının yasaklandığı bir sürece gidiyoruz, şu işe bakın. ‘Ya benim istediğim gibi konuşacaksın ya susacaksın! Susmazsak ne olacak? Milletvekiline fezleke, partiye kapatma, öğrenciye elektronik kelepçe, derneğe kayyım, insanlara hapis, hiçbirini yapamadıklarına ‘terörist’ yaftası, ‘hain’ yaftası. ‘128 milyar dolar nerede’ diye sormak eğer hainlikse sizden korkacak değiliz o hainliğe devam ederiz. 128 milyar doları tüketmek hainliktir, sormak vatan görevidir. Nazım Hikmet’in dediği gibi vatan hainliğine devam edeceğiz. Sen bu paranın hesabını verene kadar biz sana bunu sormaya devam edeceğiz. Sormak değil bu soru karşısında susmak hainliktir.

MHP'YE ÇAĞRI: SUS PUS MU OLACAKSINIZ

Bir bakan suçüstü yakalandı. Düne kadar tüm bakanlar gibi ‘cumhurbaşkanımız olurlarıyla…’ O tek kişilik hükümet sisteminde görev yapan Ruhsar Pekcan, kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan sattı. Bu göreve gelen Mehmet Muş’un şeffaf şekilde bu belgeleri paylaşması lazım, teftiş kurulları harekete geçmelidir. Mehmet Muş’un atması gereken adım, ‘hesaplar açık’ deyin didik didik edip görelim. Peki bu Meclis ne yapmış. Bakanların sorumlu olmasının yolu soruşturma komisyonu kurulması. 300 vekil ile teklif edebiliyorsunuz. Bizim sayımız yetmiyor. AK Parti gerekli imzaları verecek mi? Bu ortaklıktan kurtulmanın yolu bu dirayeti göstermektir. AK Parti bunu yapacak cesaret ve dirayette değilse, MHP çok milliyetçiyse sayımız yetiyor. CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP’nin sayısı yetiyor. MHP’ye sesleniyoruz: Sus pus mu olacaksınız yoksa milletin parasını yetimin hakkının hesabını soracak mısınız? AK Parti yapmıyorsa, MHP desteklemiyorsa CHP olarak hazırlayacağız, tüm partilere açacağız. Bugüne kadar yaptıklarını sürdürürlerse CHP olarak biz üzerimize düşeni yapacağız.

"KENDİ KOYDUĞU KURALA KENDİ UYMAYAN YÖNETİM ANLAYIŞIYLA OLMAZ"



Koronavirüs ile mücadelede adeta zirvedeyiz. 60 binin üzerindeyiz. Lebalep kongreleri överek yaptılar, vakalar fırladı, 3 - 5 binlik düşüşle hemen başarı gibi anlattı, bakalım 65 bin vakaya ne diyecek? Tam kapanma yapılmadan bir kurtuluş yok. Lokantacı, kahveci, büfecinin sırtına basarak, kendi koyduğu kurala kendi uymayan yönetim anlayışıyla olmaz. Şöyle bir anlayış yok. Kurula kendiniz koyuyorsunuz, kendiniz uymuyorsunuz. ‘İftar yasak’ diyorsunuz sonra iftar programlarına gidip, görüntülerini paylaşıyorsunuz. Daha iftar yasağı olduğu gün külliyede iftar programının görüntüleri vardı. Siz bakanların katıldığı bütün organizasyonlarda bütün yasakları kaldırıyorsunuz. Bu millet bu yaptıklarınızdan dolayı hakkını helal etmez.

"VATANDAŞ NASIL CEZALANDIRACAK GÖRECEĞİZ"

ABD F-35 programından Türkiye’nin çıkarıldığını duyurdu. S 400’leri aldılar, F-35 programından çıkarıldılar. F-35’e dünya kadar para verdik o da gitti. Bu kadar yeteneksiz bu kadar ülke adına kötü sonuçlar ortaya koyan siyaset anlayışını, vatandaş nasıl cezalandıracak göreceğiz.