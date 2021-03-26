Özgür Özel'den yeni anayasa açıklaması

26 Mart 2021 Cuma, 16:57

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Iğdır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Özel, CHP kadrolarının aynı anda birçok şehirde yaygın çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri yaptığını da hatırlatan Özel, "Bütün ilçeleri, orada ziyaret edilebilecek tüm yapıları, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini ziyaret edip, kanaat önderleriyle randevulaşıp sonra da sayın Genel Başkanımız o ildeki kanaat önderleriyle, muhtarlarla, o ilin sorunlarına önceden hakim olunmuş, eline o ille ilgili bilgiler gelmiş şekilde çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Yeni anayasa hakkında yapılan tartışmalara değinen Özel, CHP'nin 16 Nisan 2017'de anayasanın değiştirilmesiyle ilgili uyarıda bulunduğunu anlattı.

Özel, "Önce anayasayı değiştirip sonra seçim yapmak değil, önce seçimi yapıp yeni bir parlamento oluşturup, herkesin sözü neyse o sözü tutacağı bir anayasa yapmak hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

''KADINA ŞİDDETİN ÖNÜNÜ AÇTI''

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de değinen Özel, sözleşmenin kaldırılmasıyla kadına karşı şiddetin önünün açıldığını savundu.



