"Özgürlüğe İçsel Yolculuk" okuyucuyla buluştu...

16 Haziran 2020 Salı, 09:04

Denemelerden oluşan kitap, yaşamın merkezindeki “Özgürlük” kavramına “içerden” bakmaya bir davet...



Yazar Güneş, akedemiden edindiği bilimsel birikimi, yaşam “pratikleriyle” buluşturma çabasını okura açıyor. Bu aynı zamanda bir tartışma çağrısı... “Bu eser eleştiriye açık olup okurlardan gelen değerlendirmeler...yeni baskılarda ele alınabilcek..” Yazar önsöze bu notu düşerek, “özgürlük” tartışmalarına yeni bir alan açıyor.

Güneş, kitabın yazılmasını, “Özgürlük çabası sadece toplumsal anlamda ele alınamayacak kadar önemlidir. Bu anlamda özgürlüğe bireysel bağlamda bakan bu eserin önemli bir boşluğu dolduracağı umulmaktadır” gerekçesine dayandırıyor. Ardından “psikoloji olmak üzere eğitim bilimleri alanındaki bulgular bağlamına” oturtuyor, kitabındaki denemeleri.

“Özgüven”, “kendi olma”, “kendini gerçekleştirme”, “birey” gibi kavramların “gelişim”e bağlandığı denemelerde, özgürlük için “sevgi” özel bir yere oturtuluyor...

“Her insan eşsiz ve tektir. Bunun anlamı her insan duygu düşünceleri açısından farklıdır. Konuya bu açından baktığımızda her insan özgürlüğünü korumak zorundadır.”

Kitabın mottosu sayılabilecek bu cümleler “Birey Özellikleri” başlıklı makaleden alınma.

Akıcı bir dille kaleme alınan denemeler, özgürleşme cesaretine de bir çağrı niteliğinde...Elbette yanıtı verecek olan okur...

Sentez Yayıcılık etiketiyle yayımlanan kitap, yazarın 18’inci kitabı. Bu kitapların 13’ü akademik nitelikte...