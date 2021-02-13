Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için acele kamulaştırma karar
Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için Artvin'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla, Artvin'in Yusufeli ilçesi Bıçakçılar Köyü ile Balcılı Köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca acele kamulaştırılacak.
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