Özkiraz'dan Bahçeli'ye: 'Kaç para rüşvet vererek beni kaça satın aldın'

19 Haziran 2020 Cuma, 23:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı’nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir" açıklamasını yaptı.

Devlet Bahçeli'nin anket şirketlerine yönelik açıklamasının ardından Avrasya Araştırma Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi. Özkiraz, ''Bu iki seçimde bana kaç para rüşvet vererek beni kaça satın aldığını sayın Bahçeli açıklamalıdır. Yok sadece sonuçları hoşuna gitmediği için Meslek onurumuza hakaret ederek iftira atıyorsa iki cihanda hakkım haramdır. Anketçilerle olan ilişkisinden pay biçiyorsa da bilemem'' dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:

''Sn.BAHÇELİ, AVRASYA ARAŞTIRMANIN son anketini kast ederek ısmarlama anket demiş Sn BAHÇELİ'YE açık soru; 7Haziranda Akp anketçileri MHP'yi 8-9 gösterirken %17 diyen 24 Haziranda 5-6 Gösterirken, %13 diyen Kemal ÖZKİRAZ'A anket mi ısmarlamıştınız? Ve bana rüşvet mi verdiniz? Bu iki seçimde bana kaç para rüşvet vererek beni kaça satın aldığını sayın Bahçeli açıklamalıdır. Yok sadece sonuçları hoşuna gitmediği için Meslek onurumuza hakaret ederek iftira atıyorsa iki cihanda hakkım haramdır. Anketçilerle olan ilişkisinden pay biçiyorsa da bilemem... Sayın Bahçeli açıkladığımız sonuçları temennimiz zannediyorsa yanılıyor. 1-Bu rakamlar bizim değil halkın tercihlerini yansıtıyor 2-Temenni mi yazacak olsaydım MHP listede kendisine yer bulamazdı. Hakaret ve iftiralarınızdan bıktık. Siyaset yapın, bize sarmayın. Avrasya araştırma şimdiye kadar 8 seçim geçirmiş bunların 6'sında tam sonuç vermiş sadece ikisinde yanılmıştır. Ancak yanıldığımız iki seçim de dahil olmak üzere MHP oylarını 8 seçimde de nokta atışıyla doğru bilmiştir. Anketlerimiz MHP denetimine de açıktır. İftira edeceğinize, Arayıp sonuçlarınızı ham datalarınızı denetlemek istiyorum deseydiniz seve seve ham verileri paylaşırdık. Anketçiler siyasetçileri mutlu etmek için anket yapmaz.''