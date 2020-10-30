Özlem Çerçioğlu, Doğu bebek için destek istedi: Kahramanı olalım
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 SMA teşhisi konan 14 aylık Doğu bebekin ABD'de tedavisi için yardım istedi. Tedavi için gerekli 2.4 milyon doların büyük bir çoğunluğu toplanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kalan 160 bin doların da toplanabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısında bulundu.
ABD'de yapılabilen ve başarı oranı yüzde 95 olan gen nakli tedavisi görmesi gereken 14 aylık Doğu ülker için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu devreye girdi.
'KAHRAMANI BİZ OLALIM'
160 bin doların da toplanabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, SMA hastalarında ilk iki yaşta ölüm oranının çok yüksek olmasından kaynaklı Doğu bebeğin tedavisinin bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizdi. İşlevini yitiren motor nöronlarının yerine gelmemesi sebebiyle Doğu bebeğin tedaviyi bir an önce almasının hayati olduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu, herkese destek olma çağrısında bulundu. Çerçioğlu, "İhtiyacı olana her zaman yardım elini uzatan, güzel ülkemin iyi kalpli insanları; minik bir hayata umut olmak bizlerin elinde. SMA hastası Doğu bebek hayata tutunabilmek için desteklerinizi bekliyor. Hep birlikte çocuğumuzun şifa bulması için yardım kampanyasına destek olalım. Doğu'nun kahramanı ve şifası biz olalım" dedi.
Ulaşmak isteyenler için Doğu'nun annesi Şive Ülker ve babası Çetin Ülker'in iletişim bilgileri: Şive Ülker 0532 7073239, Çetin Ülker 532 4133819.
İhtiyacı olana her zaman yardım elini uzatan, güzel ülkemin iyi kalpli insanları; minik bir hayata umut olmak bizlerin elinde. #SMA hastası Doğu bebek hayata tutunabilmek için desteklerinizi bekliyor. #DoğuBebeğeHayatOl pic.twitter.com/4zVBOCs02I— Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) October 29, 2020
DOĞU BEBEĞİN TEDAVİSİ
Doğu bebeğin sadece ABD'de yapılabilen ve başarı oranı yüzde 95 olan gen nakli tedavisi görmesi gerekiyor. Şimdiye kadar ilaç tedavisi gören Doğu bebek, SMN2 genindeki bozukluk nedeniyle sağlığına kavuşabilmek için bu tedaviye ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Doğu bebek motor nöronlarını kaybetmemesi için de her gün saatlerce fizik tedavi görüyor.
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