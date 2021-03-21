Özlem Türeci’den kanser aşısı müjdesi: Birkaç yıl içerisinde sunacağız

21 Mart 2021 Pazar, 09:29

Koronavirüs dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken pandemi ile mücadelede kilit noktalardan olan aşı geliştirilmesinde ilk onaylı aşıyı geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor.

Önceki gün Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in katıldığı törenle Federal Cumhuriyet Liyakat Nişanı verilen çift, mRNA çalışmalarıyla New York Post’a haber oldu.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in mRNA teknolojisi üzerine kanser araştırmaları yaptığının altının çizildiği haberde, önümüzdeki günlerde ikilinin kanser çalışmalarına daha da ağırlık vereceği belirtildi.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE KANSER AŞILARINI SUNACAĞIZ"

mRNA teknolojisinin Covid-19 aşılarında nasıl kullanıldığı üzerine derlenen haberde, bu yöntemin diğer hastalıklarla mücadelede de kullanılabileceği belirtilirken, bu yöntem sayesinde vücuda enjekte edilen RNA moleküllerinin, virüsle mücadele edecek proteinlerin üretilmesini sağlayacak bilgiyi bağışıklık sistemine ulaştırdığı bildirildi.

NTV'nin aktardığına göre, bu teknolojinin kanserli hücreler ve tümörlere karşı da kullanılması için çalıştıklarını belirten Türeci, "mRNA teknolojisine dayanan farklı kanser aşılarımız var. Bu tip tedavi yöntemi ve geliştirme süreçlerinde tahmin yapmak zordur. Ancak birkaç yıl içinde kansere karşı savaşacak aşımızı da insanlara sunmaya hazır olacağız" dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞTIK VE BAŞARDIK"

Almanya’daki en yüksek madalya olan liyakat nişanını almaları üzerine de açıklamalarda bulunan Türeci, "Bu büyük bir onur ancak tek başımıza yapamazdık. Ortada pek çok emek söz konusu. BioNTech’teki ekibimiz, sürece dahil olan ortaklarımız, hükümetler ve düzenleyici kurumlar hep birlikte çalıştık ve başardık" şeklinde konuştu.