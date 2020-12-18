Özrtak: "Bu, Saray'ın Anayasa Mahkemesi'ne tekrar meydan okuması mı?"

18 Aralık 2020 Cuma, 15:10





-Saray sosyetesine mensupsanız sorun yok, 3'er 5'er maaşlar, ballı yönetim kurulu üyelikleri. Tuzunuz kuru.

AKP'Lİ ŞAHİN TİN'İN SÖZLERİ

-Ön teker nereye arka teker oraya. Partinin başı "Abartma keyif çayı iç" derse partisinin kibirli milletvekili de bunları söyler

-Bu atanmış Bakanlar sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlu. Saray'ın kibir kulelerinde bu atanmaş memurların başı dönmüş. Gazİ Meclisi'nin üyelerine ayar veriyorlar. Memurlarınızın yaptığı vesayetin daniskası değil mi? Saray'ın başındakinin bir diyeceği varsa çıksın söylesin.

-Eskiden bir devlet protokolü vardı, nerede bu devlet protokolü? Yoksa bu atanmış memurları milletin seçtiği vekillerin önüne koydunuz da açıklamak için uygun bir zaman mı bekliyorsunuz?

ASGARİ ÜCRET

-Saray asgari ücret için nabız yokluyor. 2 bin 605 lirayı beğenmeyen işçiler seslerini yükseltecek, Saray'ın başındaki bir miktar daha ekleyip açıklayacak.

-Asgari ücretin tabanı 3 bin 100 lira olsun gerisini kendi eklesin. Milletimiz de kendine acı çektirenleri günü geldiğinde unutmayacaktır.

-Elalem faiz indirirken biz faizleri yüksetmek zorunda kalıyoruz. Üstelik bütçe eksikliklerini de tamamlamak zorundayız. Bu giderek artan borç yükü demek.

-Saray gerçek vaka sayılarını aylarca gizledi bir anda açıklandı. Tehlikenin boyutları vatandaşlardan gizliyor.

-Tek adam vesayet rejimi ülkeyi yönetemiyor. Buhran yaşıyor. Alemet uzayıp giden kuyruklar. Ülkenin geldiği nokta işte bu. Salgınla uğraşacaklarına belediyelerle uğraşıyorlar. Fakir fukaranın içeceği bir tabak çorbaya mani oluyorlar.

-Belediye Başkanlarımız ne kadar engellenmeye çalışsa da milletimize yardım etmeye devam edecekler.

EBUBEKİR SOFUOĞLU'NUN SÖZLERİ

-Bir kendini bilmez üniversitelere 'fuhuş yuvası' diyebiliyor. Cümleye "cumhurbaşkanımız" diye başlanınca beylere her şey mübah! Onu oraya atayanların sorumluluğunu nereye koyacağız.

-Bu rejim hakimlerin önüne ilik açtı, düğme dikti.

-Görevi sırasında Kavala davasından, MİT Tırları davasına kadar pek çok adrese teslim soruşturmayı yürüten eski bir başsavcı Yargıtay'da tek bir dosyaya bakmadan Yargıtay üyelerinin 3'te 1'inin oyunu aldı.

AYM'ye ışınlanmasının önü açıldı. Bu gelişme FETÖ taktiklerinin yeniden devrede olduğunu gösteriyor.

YARGITAY'DAKİ SEÇİMLER

-Anayasa Mahkemesi'nin başına atanacak başsavcı nerenin başsavcısı? AYM kararlarına uymayı reddeden mahkemelerin olduğu bir adliyenin başsavcısı.

-Talimatın nereden geldiği belli. Bu Saray'ın Anayasa Mahkemesi'ne tekrar meydan okuması mı? Bu isme vicdanınız sızlamadan nasıl oy verebildiniz?

(Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçim sonucu en çok oyu İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol almıştı)

-Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Emekli maaşları erken yatırılmalı.

Aile Bakanı'nın 'Yüksek gelişmişlik' değerlendirmesi

-Agari ücret 2 bin 300 24 lira buraya bakacaksınız. Sokaktan yükselen feryatları duysanız ülkenin ne halde olduğunu anlarsınız. Siz bunları çözmeye bakacaksınız.

Uludere

34 yurttaşımızı kaybettik. Kaza dendi, şu dendi bu dendi... Öyleyse bile sorumluların ortaya çıkarılması gerekir.