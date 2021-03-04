Öztrak: "Bir kez daha soralım, 128 milyar dolar nerede?"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi'nin verilerinin açıklandığını hatırlatarak, "Bir kez daha soralım, 128 milyar dolar nerede?" ifadesini kullandı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi'nin verilerinin açıklandığını hatırlatarak, "Bir kez daha soralım, 128 milyar dolar nerede?" ifadesini kullandı.
Öztrak, "TCMB 'Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi' rakamlarını paylaştı. "26 Şubat itibariyle; Resmi Rezervler 95,3 milyar dolar SWAP dahil Toplam Döviz Yükümlülükleri 137,8 milyar dolar. Net Rezervler eksi 42,5 milyar dolar. Bir kez daha soruyoruz: 128 milyar dolar nerede?" paylaşımını yaptı.
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