Öztrak: Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var

11 Ağustos 2020 Salı, 15:57

Yenilenen CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanırken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Muharrem İnce'yle ilgili sorulara ilişkin "Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var. 10 milyon işsiz var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok" yanıtını verdi.

Öztrak açıklamalarında şunları kaydetti:

"IMF borç istemiş. IMF'nin istediği borç değil taahhüttü. O da gerçekleşmedi.Bu kişi (Erdoğan) Türkiye'nin 132 milyar dolar olan brüt dış borcunu 430 milyar dolara çıkardı. Ülkeyi borca batıan kibirli zat borcu verenlerden defalarca emir aldı, hakaretleri sineye çekti. Kendisine aptal olmad diyen ABD başkanını kaısına gittiğini, o mektubu mahçup çekilde kendisine teslim ettiğini ne çabul unuttu.2008 küresel krizinden sonra ekonomideki hataların üstünü sıcak parayla örtenler ekonomimizi kırılganlaştırdı. Türkiye kendine benzeyen ekonomilerden hızla ayrıştı, en kırılgan ekonomiler arasında ilk 5'e oturdu.

Yönetimi tek kişinin iradesine bırakan ucube tek adam rejimi getirildi. Devlette liyakati bitirdi, istişareyi kaldırdı. Ekonomimiz bir avuç yandaşa hizmet eder oldu. Hukuk devleti hızla yıprandı. TL değer kaybederken işsizlik enflasyon hızla arttı. İş bulamayan vatandaşlarımız kendini yaktı. Saray yaptığı hataların üstünü borçlarla örtmeye çalıştı. Bekledikleri para ülkeye gelmedi bu defa ekonomimize saldırıyorlar dediler.

Şimdi bir buhran yaşıyoruz. Hazine'de de Merkez Bankası kasasında da para kalmadı. IMF'ye borç veriyorduk diye caka satanlar IBAN'la para istediler. Serbestçe kullanabileceğimiz döviz rezervimiz kalmadı. MB'nin net rezervi -21,7 milyar dolar. Sadece 6 aya 58 milyar dolardan fazla döviz sattılar. 361 milyar TL aldılar. Bu 58 milyar doları yeniden kasaya koymak için 423 milyar lazım. Bu yerine koymanın maliyeti bize 62 milyar lira olacak.

Bu ucuza satılan milyarlarca dolar kime yaradı? Fazi lobilerine, bir avuç havuz müteahhidine yaradı. 12 aylık nakit açığı 197 milyar olmuş. Bu açık cumhuriyet tarihinin rekoru."

"GENÇLERİN İŞŞİZLİĞİ BEKA MESELESİDİR"

İşsizlik milletimizi ezip geçiyor. Mayıs ayında işsizlik önceki yıla göre artmış ama nasılsa işsiz sayısı azalmış. TÜİK rakamları işsizlik faciasını artık göstermiyor. Gerçek işsizilik yüzde 30,6'ya ulaştı. Bu hiç görmediğimiz berbat rakamlar. Gençlerimiz işsiz. Üniversite mezunları işsiz. Her 4 işsizden birisi üniversite mezunu.Her sorunun üstünü beka meselesiyle örtmeye çalışanlara sesleniyoruz gençlerin işsizliği beka meselesidir.

"SALGINDA 5 MASKE DAĞITAMADILAR"

2018'de cumhurbaşkanlığı seçiminden önce asgari ücretli 1 aylık maaşıyla 5 çeyrek altın alıyordu şimdi 3 çeyrek altın bile alamıyor. Milletten alınan vergilerle yapılmış milyar dolarlık sarayda oturan kişi millete buzdolabın var sayemde diyor. Ekonomiyi eleştirenlere milletvekilleri köpekler diye hakaret ediyor. Milletin parasıyla lüks içinde yaşayan bu zevatın vatandaşla zerre miskal ilgisi yok. Salgında 5 maske dağıtamadılar.Salgında vatandaşına tatil kredisi açan tek iktidar bunlar oldu.

Vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. Okul zamanı yaklaşıyor. Dün kabine toplantısından sonra okullarla ilgili bilgi almayı bekliyordu milletimiz. Sarayın kibirlisi çıktı buzdolabını, çamaşır makinesini anlatıyor. Bu aziz millet sandık gelince saray koalisyonuna yerini gösterir.

Saray güven tesis etmek istiyorsa yapması gereken başta ekonomi bakanı olmak üzere liyakatsiz kadroları görevden almaktır, güçlü bir reform pogramı açıklamalı, yeni bir bütçe getirmelidir.

"MİLLETİMİZİN BOŞ BUZDOLABI, BOŞ TENCERESİ VAR"

(Muharrem İnce) Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var. 10 milyon işsiz var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok. Milletimizin boş buzdolabı, boş tenceresi var.(Bazı genel başkan yardımcılıklarının kaldırılması) Daha etkili çalışmak için ortaya çıkan bir yapıdır. CHP kararlı iktidar yürüyüşünü bu kadrolarla gerçekleştirecektir.

"BAŞTAN BERİ SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE EGEMENLİĞİNİ SAVUNUYORUZ"

Baştan beri Suriye'nin bütünlüğünü ve egemenliğini savunuyoruz. Anlaşma Suriye'nin bütünlüğünü ve egemenliğini savunuyoruz. Anlaşma Suriye'nin toprak bütünlüğüne saldırıdır. Barış Pınarı Harekatı'nı başlatıp, ABD 'mal varlığını açıklarız' deyince harekatı 1 haftada durduranların açıklama yapması gerekir.

(Eşi için ilan açan Pamukkale Rektörü'nün görevden alınması) Cumhurbaşkanını ekonominin başına damadını atadığı ülkede rektör eşini atmasına neden şaşırıyoruz. Balık baştan kokar.

Ekonomide şahlanan tek şey işsizlik. Türkiye önemli bir ekonomik buhran yaşıyoruz.

(Bahçeli'nin Akşener'e 'evine dön' çağrısı) İYİ Parti gereken cevabı vermiştir. Bize laf düşmez.

(Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim) Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında her türlü adım atma hakkı vardır. Oruç Reis'İn oraya gitmesi doğrudur. Meseleleri hızlı halledebilmenin yolu Mısır'la süratle aramızı düzeltmemizden geçer."