Öztrak: Bu sorunun neden sorulduğunu anlamadım ve maksatlı buldum

08 Şubat 2021 Pazartesi, 15:27

Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Öğretim görevlileri kayyumla çalışmak istemiyor. Ama Erdoğan bu yanlıştan dönmüyor. Bunlar cumhurun başı olması gereken birine yakışıyor mu. Profesör Dr. Ayşe Buğra bu ülkenin yetiştirdiği en önemli iktisatçılardan biridir. Dünya çapındadır.

-Osman Kavala Erdoğan'a şahsi garezi nedeniyle hapiste. Erdoğan eziyet ettiği kişinin eşini de hedef gösteriyor. Ayıplı dili kınıyoruz. Şunu da soruyoruz: Memlekette Sorosçuluk suç mu?

SOROS İLE AYNI MASADA OTURAN TEK PARTİ LİDERİ ERDOĞAN'DIR

-Bu memlekette Soros ile aynı masada oturan tek parti lideri Erdoğan'dır. Sorosçu mu arıyor? Dönecek Saray'ın altın varaklı aynalarına bakacak. Erdoğan'ın yaptığı millete karşı ayıptır. Hatadan dönmenin yollarından biri de istifa müessesesidir.

-Yine söyleyeyim. Sayın Erdoğan, istifanızı istemek için yüreğe gerek yok. En tabii vatandaşlık hakkımızdır. Ama siz kulağınızın üstüne yattınız. Makam ve mevki araç millete hizmet amaçtır.

-Çiftçiye hesap vermek yerine çiftçinin cebindeki telefonun hesabını soruyor. Siz parti üyelerinizin milyonluk saatlerinin hesabını sorun. Yandaş gazetelerde manşet attıran, devletin kanalınca çöpten nasıl yemek toplanır diye program yaptıran bir hükümet var.

-Şahsım rejimi Anayasa'ya uymadı. Anayasa'ya uyduralım diyorlar. Ucube şahsım rejimi milletimize uymadı. Milletimizin vaktifi çalmaktan başka bir şey değildir.

SİZ KİM ATATÜRK'TEN CUMHURİYETTEN HESAP SORMAK KİM?

-Kuvayi Milliye'ye hakaret eden, İngiliz eteklerine yapışmış bir bezirgan için vali, AK Partili vekil anma program hazırlamış. AK Partili vekil hızını alamamış Atatürk'ten hesap sormaya kalkmış. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Gelelim valiye. Boğazından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği kör kuruş geçiyorsa Milli Mücadele saysindedir. İnsan ekmeğini yediği devletin kurucusuna hakaret edemez. Siz kim Atatürk'ten cumhuriyetten hesap sormak kim?

-Ne oldu sayın Bahçeli? Hakaretler artık sineye mi çekiliyor? Kuvayi Milliye'ye hakaret edenlerle artı kaynı safta mısınız? Herke yaptıkları kadar yapmadıklarıyla söyledikleri kadar söylemedikleriyle mesuldür.

-10 parmaklarında on kara demediklerini bırakmıyorlar.

VALİLERİN AKP'YE DESTEK PAYLAŞIMLARI

-Maskaralık. Vali devlet memurudur. AK Parti'nin il başkanları gibi davranması kabul edilemez

-Vali devlet memurudur. AKP'li gibi davranamazsın. Bunları Milli Eğitim Müdürleri de yapmaya başladı.

Sorular

AKP Edirne kongresi- 47 kişi pozitif iddiası

-Vatandaşa yasak olan her şey AK Parti'ye serbest. Şarkılı türkülü yapılan tek organizasyon AKP il kongreleri. Salgını umursamıyorlar. Vaka sayıları kritik seviyede. Vebali Erdoğan'ın boynunadır. Bu sorumsuzluğun vebalini üstlenmeli, istifa etmelidir.

Boğaziçi tutuklama

-Bu öğrencinin tutukluluğunu gerektirecek hiçbir şey yok. Yatarı olmayan bir suçun tutukluluğu da olmaz. Korkuyla ülke yönetilmez.

-Arınç daha önce 'Birileri oturduğu koltuktan kalmakta zorlanıyorsa altını pisletmiştir' demişti. Tekrar söylüyorum Erdoğan o koltuğu derhal terk etmelidir.

Berberoğlu

-Arkadaşımızın gasp olan hakkı geri verilmelidir.

Öztrak, Ulusal Kanal'ın sorusuna sert çıktı

CHP- HDP görüşmesi- Mithat Sancar'ın 'PKK konusunda CHP- HDP arasında fikir ayrılığı yok' dediği iddiası

-Konunun gündeme gelmediğini HDP Eş Başkanı teyit etti. Bu sorunun neden sorulduğunu anlamadım ve maksatlı buldum. Beka vadisine gidip Terör örgütü ele başına karanfil sunanların adresi bellidir, bu soruları onlara soracaksınız.

FOXTv'nin 'CHP parçalanmaya başladı' sorusu

-Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

İnce'nin istifası

CHP asırlık bir çınardır. O partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak ayrılanları doğru bulmuyoruz.

CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da 1923''te, açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse şimdi oradadır.

İstifa yapıldıysa gelir. Ulaştı mı ulaşmadı mı sormadım. İstifada sözlü beyan esastır.