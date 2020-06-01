Öztrak: Tiryakinin Erdoğan'ın elinden çektiğini kimse çekmemiştir

01 Haziran 2020 Pazartesi, 16:56

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın her noktada vatandaştan vergi almak için elinden geleni yaptığını belirterek şunları söyledi:

“HİÇBİR İKTİDAR IBAN GÖNDERMEDİ”

“Diyor ki ‘Vergileri arttıracağız’ Her yerde vergileri arttırıyorlar. Tiryakinin sayın Erdoğan'ın elinde çektiğini kimse çekmemiştir. Şu anda içtiği 20 sigaradan 18'i vergiye gidiyor. Kimse sigara içmemeli, sigara, içki zararlıdır. Ama adam tiryaki, yükleniyorsun vergiye. Her noktada vatandaştan vergi almak için elinden geleni yapıyorsun. Bu krizde dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iktidar ne milletinden vergi aldı ne de milletine ‘Bana yardım et’ diye IBAN gönderdi. Biz bu konularda ilkiz.”

“70'LERİ BIRAKALIM BİR AN ÖNCE BUGÜNE GELELİM"

Öztrak, Erdoğan'ın 1970'li yılları hatırlatarak dile getirdiği “Türkiye 1970'lerde ‘İnşallah bol bol içki ve sigara içilir’ temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür” sözlerine ise “70'lere gidip oradan kendilerinin kusurlarını örtmeye çalışmak ancak çaresizliklerini örtmeye çalışmaktır, başka hiçbir şey değildir” ifadeleri ile yanıt verdi.

Öztrak şöyle konuştu:

“Onun için 70'leri falan bırakalım bir an önce bugüne gelelim. Bugün işsizlik meselesini nasıl çözeceksiniz? Bugün esnafın düştüğü yerden doğrulmasına, çiftçinin düştüğü yerden doğrulmasına, KOBİ’lerin düştükleri yerden doğrulmasına nasıl yardım edeceksiniz? Milletin önüne nasıl bir bütçe koyacaksınız bunlara çalışmanız lazım. Ama biz bunlara çalışmıyoruz 60’larda dolaşıyoruz, sonra 70’lere geliyoruz, sivil toplum kuruluşlarının seçimlerine nasıl müdahale ederiz bununla ilgili yasal altyapıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Seçim kanunlarını değiştirip mevcut usullerle kaybedildiği ayan beyan ortada olan seçimleri mızıkçılık yaparak ‘Acaba kazanbilir miyiz’ bunun hesabı içindeyiz. 70'lere gidip oradan kendilerinin kusurlarını örtmeye çalışmak ancak çaresizliğin göstergesidir.”

“YANDAŞ MÜTEAHHİTLER BÜYÜDÜ”

Öztrak, Türkiye ekonomisinin TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.5 oranında büyümesine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise “Saray’ın, arpalıklardan beslenenlerin, yandaş müteahhitlerin büyüdüğü doğru da; siz bir de bu büyümeyi, esnaflara, KOBİ’lere, çiftçilere, çalışanlara sorun” dedi.

Öztrak, şöyle devam etti:

“Bu yılın ilk üç ayına ilişkin milli gelir rakamları Cuma günü açıklandı. Ülkemizde ilk korona vakası mart ayı ortasında tespit edildi. Yani yılın ilk 3 ayında ait büyüme rakamlarında sadece 15 günlük korona etkisi var. Bu yılın ilk 3 ayında, yani ocak-şubat-mart aylarında, ekonomimiz yüzde 4,5 büyümüş. Saray’ın, arpalıklardan beslenenlerin, yandaş müteahhitlerin büyüdüğü doğru da; siz bir de bu büyümeyi, esnaflara, KOBİ’lere, çiftçilere, çalışanlara sorun. Böyle dönemlerde ekonomideki gidişatı görmek için mevsim ve takvim etkilerinden arınmış rakamlara bakmak gerekir. Böyle bakıldığında büyüme, korona salgının sadece 15 günlük etkisiyle yılın ilk üç ayında çok ciddi yavaşlamış. 2019’un son üç ayında, yüzde 1,9 olan büyüme hızı bu yılın ilk çeyreğinde binde 6’ya gerilemiş. Bu olağanüstü bir yavaşlama. Özellikle hizmetler sektörü salgından ciddi ölçüde etkilenmiş, yüzde 3,2 daralmış.”

“ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR”

Büyümeye en fazla katkının stok birikiminden geldiğinin altını çizen Öztrak, firmaların önümüzdeki günlerde önce stokları eriteceklerini ve bu nedenle önümüzdeki dönem için üretim performansı açısından alarm zillerinin çalacağını ifade etti.

Öztrak şunları söyledi:

“Yatırım harcamaları son yedi çeyrektir daralıyor. Yani üretim kapasitesini ve yeni iş imkanlarını artıracak yatırımlar yapılmıyor. İhracatımız da sıkıntıda. Net ihracat büyümeyi 4,3 puan aşağı çekmiş. Büyümeye devlet harcamalarının katkısı ise yaklaşık 1 puan. Büyümeye en fazla katkı stok birikiminden gelmiş. Stok artışının büyümeye katkısı 5,3 puan. Firmalar önümüzdeki günlerde, üretmeden önce stoklarını eriteceklerdir. Bu nedenle stoklarda; Saray’ın diğer damadının başında olduğu TÜİK’in yaptığı bir makyaj yoksa, önümüzdeki dönem için üretim performansı açısından alarm zilleri çalmaktadır.”