Öztrak'ın, "İfadesi alındı mı" çıkışının ardından Alaattin Çakıcı'dan yanıt

15 Aralık 2020 Salı, 10:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, eğer Cumhuriyet Savcılığı ifadesini almak isterse gideceğini söyledi.

Bu sabah sosyal medyada yeni bir mesaj paylaşan ve CHP'ye, HDP'ye, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a yönelik önceki mesajlarındakine benzer ifadeler kullanan Çakıcı, korona virüsü salgını nedeniyle Bodrum'da olduğunu ancak İstanbul'da da ikameti bulunduğunu söyledi.

Savcılığın önceki paylaşımları ile ilgili "mutlaka soruşturma yürüteceğini" ifade eden Çakıcı, "Merak etmeyin Türkiye Cumhuriyeti savcılığı çağırdığı an mutlaka ifade vereceğim" dedi. Çakıcı, sosyal medyada paylaştığı üç açıklamada Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Son olarak dün CHP Sözcüsü Öztrak'tan Çakıcı'nın açıklamaları için, "Bir mafya bozuntusu özel afla hapisten çıkarılıyor, genel başkanımızın üzerine salınıyor. Açık açık tehdit ediyor, sarayın bekçisi tehdit edene sahip çıkıyor. Savcılar biz şikayetçi olmadan resen harekete geçemediler. Bu soruşturma ne aşamada, bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı? Saray artık yönetme kabiliyetini tamamen yitirmiştir" demişti.

Çakıcı'nın mesajları şöyle: