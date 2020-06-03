Öztrak'tan AKP'li Çelik'in sözlerine yanıt: "Ne diyem? Mahmut mu diyem?"
CHP'li Öztark, muhalefeti, 'aile meselesini siyaset konusu yapmakla' suçlayan AKP'li Ömer Çelik'e "Çiçek Abbas" filminden replikle cevap verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın bakan olmasını eleştirenleri 'aile meselesini siyaset konusu yapmakla' suçlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e CHP'li Öztrak'tan yanıt geldi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter adresinden Çiçek Abbas filminden "Ne diyem? Mahmut mu diyem?" repliğini paylaşarak, AKP'li Çeilk'e, "Siz damadı bakan yapınca bu aile siyaseti olmuyor, biz sarayın damadına "saray sosyetesinin damadı" deyince aile siyaseti oluyor" sözleriyle yanıt verdi.
Faik Öztrak'ın açıklaması şöyle:
AK Parti sözcüsünün açıklamalarına bakarsak, bugün MYK'larında milletin dertlerini bırakmışlar, damadın derdiyle uğraşmışlar. Siz damadı bakan yapınca bu aile siyaseti olmuyor, biz sarayın damadına "saray sosyetesinin damadı" deyince aile siyaseti oluyor.
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