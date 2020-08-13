Öztunç ve Polat'tan Cumhuriyet'e ziyaret

13 Ağustos 2020 Perşembe, 19:44

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu gazetemiz İzmir binasında ziyaret etti.

Öztunç ve Polat, kent gündemi ve siyasi gelişmeler hakkında paylaşımlarda bulundu.

'ÇEVRE KATLİAMINA İZİN VERMEYİZ'

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Güzelbahçe’de yapılmak istenen go-kart pisti ile ilgili görüşlerini bildirdi. Öztunç, “Halkın yanında olduklarını belirterek “İsmi gibi güzel olan ilçenin dokusunu bozamayacak. Buranın adı Güzelbahçe buranın adını çirkin bahçe yapmalarına bu halk izin verilmeyecektir. Burada olmaya devam edeceğiz. Günlerce sürecekse günlerce buradaki çadırlarda kalırız. Burada yapılan talana, çevre katliamına

GAZETECİLİĞİN ADI CUMHURİYET

Milletvekili Mahir Polat ise, Cumhuriyet ve Ege ilavesinin başarılı gazetecilik yaptığını ve gündemi belirlediğini söyledi. Cumhuriyet’in aldığı ödüllerle başarısını bir kez daha kanıtladığını ifade eden CHP’li Polat, “Artık gerçekleri yazan çok az gazete kaldı. Cumhuriyet bunların en başında geliyor. Baskı ve cezalara rağmen habercilik yapmak için çalışıyor” diye konuştu.