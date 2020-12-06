Öztürk duyurdu: Mansur Yavaş, kimlere rant sağlandığını belgelerle ortaya koyacak
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendinden önceki dönemle ilgili müfettiş raporlarına dayanarak kimlere rant sağlandığını belediye meclisinde açıklayacağını yazdı.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendinden önceki dönemle ilgili müfettiş raporlarına dayanarak kimlere rant sağlandığını belediye meclisinde açıklayacağını yazdı.
Öztürk, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplantılarını internetten ve ABB TV'den canlı yayınlıyor. Bütçenin son toplantısında, Cumhur İttifakı üyeleri, başkanın konuşmasını geç saate bıraktırıp daha az kişi tarafından izlenmesi taktiğini uyguladılar ve neredeyse söz almayan üye kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu taktiğin farkındaydı. Kimsenin sözünü kesmedi, süreyi kısaltmadı ve isteyen her üye konuştu. Yavaş konuşmaları, soruları not aldı. Başkan'ın geç saatte bunlara cevap vereceği beklenirken, Yavaş, '7 Aralık Pazartesi günü saat 11.00 de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum' dedi" ifadesini kullandı.
Öztürk yazısında şunları kaydetti:
"Her zaman 18.00'de toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, bu kez yarın saat 11.00'de toplanacak. Yavaş, bütün soruları canlı yayında cevaplandıracak, belediye şirketlerinin önceki dönemlerde nasıl “talan edildiğine” ilişkin yargıya intikal ettirdikleri dosyalardan örnekler verecek. Eleştirilere cevabı “Biz kimseyi zengin etmedik. Ne yapıyorsak maliyetini açıklıyoruz. İhaleleri canlı olarak yayımlıyoruz. Bunlar, bazılarının ezberini bozuyor” olacak.
Mansur Yavaş, kendilerinden önceki dönemle ilgili müfettiş raporlarına dayanarak kimlere rant sağlandığını belgelerle ortaya koyacak. Bugüne kadar Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilen 80 civarındaki suç duyurusu hakkında özet bilgiler aktaracak. Savcılığa yapılan suç duyurularına göre emsal artışlarıyla, plan değişiklikleriyle birilerine önemli rantlar sağlanmış."
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