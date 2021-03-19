Öztürk Türkdoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHD Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türkdoğan'ın serbest bırakıldığını aktardı.
Açıklamada, "Bu sabah gözaltına alınan derneğimiz Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İnsan hakları mücadelemiz devam edecektir" denildi.
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