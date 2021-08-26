Öztürk Yılmaz, Pakdemirli ile olan tartışmasını anlattı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 09:20

CHP'den istifa ederek Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, memleketi Ardahan'ı ziyaret etti.

Ardahan'da köyleri ziyaret eden Öztürk Yılmaz, burada yurttaşların sorunlarını dinledi. Öte yandan Yılmaz'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Bekir Pakdemirli'nin kendisini aradığını söyleyen Öztürk Yılmaz, "Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı aradı beni biraz önce. Tarım Bakanı ile görüştüm sabah. Kızdım, bağırdım. Şimdi aradı, size bir müjdem var. Bir şey açıklayacağım" dedi.

Yılmaz, Pakdemirli ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Pardon 'affedin' dedim. Benim söylediklerimi söylüyorum. 'Faizlerini almayın' dedim. 'Ana para ödemesi 3 yıl sonra 4 yıl sonra başlasın' dedim. 'Kardeşim öyle bakarız ederiz ile olmaz' dedim. 'Birkaç gün içerisinde bunu halledin' dedim. Ben bunu konuştum Bakan'la. Bakan da 'tamam' dedi. Bakan da Tarım İl Genel Müdürüne talimat verdi. Teşvik paketi 1 haftaya kalmaz çıkaracaklar. Yalnız bakan dedi ki; aynı durum Kars ve Erzurum'da olduğu için teşvik paketi orayı da içermesi gerekiyor. 'Vallahi ben onu bilmem' dedim."