Pakdemirli, ‘Böyle bir teknoloji yok’ dedi ama gece görüşlü helikopter geldi

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği yanıtlarda, “dünyada, gece orman yangınlarına müdahale edebilen uçak veya helikopter teknolojisi olmadığını” savundu. Ancak Ukrayna’dan gelen gece görüşlü hekikopterler, Muğla ve Isparta’da yangınlara müdahale etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakdemirli, “yerleşim yerlerinde yangınla mücadelenin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu” söylerken Pakdemirli’nin, bu kez önerge yanıtında, “orman yangınlarıyla mücadelenin Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) sorumluluğunda olduğunu dile getirmesi” dikkat çekti.

Pakdemirli, Ocak 2020’de, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in soru önergesine verdiği yanıtta, “Dünyada, gece orman yangınlarına müdahale edebilen bir uçak veya helikopter teknolojisi henüz mevcut değildir” demişti. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın soru önergesine Aralık 2019’da verdiği yanıtta da Pakdemirli, “Teknolojik olarak dünyada gece şartlarında orman yangınlarına müdahale edebilen helikopter veya uçak bulunmadığı için ülkemizde de bulunmamaktadır” bilgisini vermişti.

Bu yanıtlara karşın dünyada gece görüşlü helikopterlerle yangınlara müdahale edilebildiği Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen helikopterlerle görüldü. Bakan Pakdemirli de sosyal medya hesabından yangına gece müdahale eden helikopterin görüntüsünü paylaşarak “Gece görüşlü helikopterler ile Muğla’daki yangınlarla mücadelemiz kesintisiz devam ediyor” paylaşımını yaptı.

HANİ BELEDİYEYDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde, yerleşim bölgelerindeki yangınlarda sorumluluğun büyükşehir belediyelerinde olduğunu belirtmişti. Bakan Pakdemirli de 1 Ağustos’ta yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, “orman yerleşim yerlerini korumaktan birinci derecede belediyelerin sorumlu olduğunu” ileri sürmüştü. Ancak Pakdemirli, CHP’li Süleyman Girgin’in başka bir soru önergesine verdiği yanıtta bu kez “Orman yangınlarıyla mücadele devletin görevidir. Bu görev, bakanlığımız bağlı kuruluşlarından olan OGM tarafından yürütülmektedir” demişti.

‘HERKES AYRI TELDEN!’

İktidardaki bu çelişkilere dikkat çeken CHP’li Süleyman Girgin, “Soru önergemize verdiği cevapta ‘ormanları korumanın devletin görevi olduğunu’ belirten bakanlık, keşke bir nüshasını da Saray’a yollasaydı. Cumhurbaşkanı da bilgi sahibi olmuş olurdu. Cumhurbaşkanı başka, Tarım ve Orman Bakanı başka konuşuyor ya da işlerine geldikleri gibi konuşuyorlar. Bu nasıl laçkalaşmış bir yönetim anlayışıdır” diye sordu. Pakdemirli’nin önergelerine verdiği yanıtta, dünyada gece orman yangınlarına müdahale edebilen uçak veya helikopter olmadığını söylediğine işaret eden Girgin, “Pakdemirli şimdi ise ‘Gece görüşlü helikopterler ile yangınla mücadelemiz kesintisiz devam ediyor’ diyerek helikopterlerin devreye girdiğini ilan ediyor. Yangınlar böyle bir teknolojinin olduğunu Bakan’a kabul ettirdi. Bakan kendini de yalanlamış oldu. Hükümette akort sorunu var. Cumhurbaşkanı ayrı telden çalıyor, Orman Bakanı ayrı telden” dedi.