Uçak ve helikopter yurtdışından kiralanırken söndürme işçileri kadrosuz çalıştırılıyor

08 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

Türkiye günlerdir yangın fırtınasıyla boğuşurken iktidarın bu yangınlarla mücadeledeki başarısızlığı ve yanlış politikaları her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Bunun bir örneğini orman işçilerinde görmek mümkün.

Kamuda geçici işçi pozisyonlarında çalışanlar 2007’de sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirildi. Ancak orman işlerinde çalışanlar kapsam dışında bırakılarak mevsimlik işçi olarak çalıştırılmaya devam edildi. Orman işçileri, geçici statüde mevsimlik işçi olarak 9 ay 29 gün çalıştırılıyor. Kalan iki ayda işten çıkarılıyor.



İTFAİYECİLİK GİBİ



Yaklaşık 8 bin 200 işçinin bu şekilde çalıştığına ve birçok haktan mahrum bırakıldıklarına dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, bu nedenle kadroya alınmaları için yasa teklifi verdiğini belirtti. Bu işçilerin ülkenin dört bir yanında canlarını hiçe sayarak yangınları söndürmek için çabaladıklarını hatırlatan Bakırlıoğlu, şöyle devam etti: “Orman yangınıyla mücadele profesyonellik gerektiren özel bir iştir. Bu nedenle orman yangınıyla mücadele işinin, itfaiyecilik gibi bir meslek olması gerekmektedir. Geçici işçilerle, mevsimlik çalışma sistemiyle orman yangınlarıyla mücadele edilemeyeceği görülmüştür. Orman yangınlarında çalıştırılan mevsimlik işçilerin bir sonraki yıl işe alınacağının garantisi olmadığından ve her yıl başka işçiler işe alındığından kurumda iş düzeni sağlanamamaktadır.” Yasa teklifi ile orman yangınları sırasında çalışan işçilere fazla çalışma ücretinin yüzde 200 artırılarak ödenmesi ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler için de fazla çalışma ücreti ödenmesi hüküm altına alınıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nde (OGM) Aralık 2020 itibarıyla istihdam edilen memur, sözleşmeli, sürekli ve geçici işçi sayısı 38 bin 184. Bu sayı 2016 yılında 39 bin 28’di. Türkiye’de toplam ormanlık alanın ise yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturuyor.

Bakırlıoğlu şu yorumu yaptı: “Yangınla mücadelede sorun sadece uçaklar, helikopterler değil. Personel politikası da yok. İklim değişikliği nedeniyle orman yangınları artıyor. Ancak bu politikalarla yangınla mücadele edebilmek mümkün değil”



ALTI KİŞİLİK ARAZÖZDE İKİ İŞÇİ VAR



Vehbi Bakırlıoğlu’na göre kış aylarında personel durumunun düzenlenmesi gerekirken OGM geçen Haziran'da 2 bin 83 işçi almak için ilana çıktı. Bakırlıoğlu şöyle devam etti: “OGM, yangın mevsimi ortasında işçi alıyor. Ayrıca personel sayısı azalıyor. Arazözlerde en az altı kişi olması gerekirken iki kişi çalışıyor"