Pakdemirli sel bölgesinde: Vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:58

Sel felaketiyle sarsılan Artvin’in Arhavil ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak" açıklaması tartışmalara neden oldu.

"TAŞKIN VE SEL DURUMLARINA KARŞI UYARIYORUZ"



Bölgede yağışların süreceğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bugün de Rize, Artvin ve kuzey bölgelerinde yağış bekliyoruz. Bu yağışlar geçen günlerde aldığımız yağışlar kadar fazla olmasa da toprağın doygun olmasından dolayı tekrar vatandaşlarımızı taşkın ve sel durumlarına karşı uyarıyoruz. Hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz, yarına kadar bu çalışmaları bitiririz" ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK SORUNLARLA KARŞILAŞABİLİRDİK"



"Akabinde de hem Rize hem Artvin’de hızlı bir şekilde yapılacak ihaleyle 20 kilometre kadar duvar tahkimatlarını yapacağız" bilgisini paylaşan Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

Rize’de 87 taşkın koruma tesisi, Artvin’de de 67 taşkın koruma tesisi aktif şekilde çalışıyor. Eğer ana derelerde bugüne kadar yapılmış tahkimatlar olmasaydı, bölgemizde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bu konuda tedbir almaya devam edeceğiz.