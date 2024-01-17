Pakistan, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda iki çocuğun öldüğünü duyurdu

Yayınlanma: 17.01.2024 - 03:53

Güncelleme: 17.01.2024 - 07:38

Reuters

Pakistan, İran tarafından Salı günü düzenlenen bir saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırı Pakistan tarafından kınandı.

İran ordusuna bağlı haber ajansının aktardığına göre, Tahran yönetimi Jaish ul-Adl örgütüyle bağlantılı iki üssü hedef aldığını açıkladı.

İran, bir gece öncesinde de Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı "yasa dışı” olarak nitelendirdiği saldırıların "ciddi sonuçları" olabileceğini söyledi.

Yapılan açıklamada “terörizmin ortak bir tehdit" olduğu ve "tek taraflı eylemlerin iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığı" ifade edildi.

Salı günkü saldırıda İran iki ülke sınırındaki Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan bölgesindeki bir köyü vurdu.

Yaklaşık 900 km’lik sınır hattı boyunca iki devlet de uzun süredir güvenlik önlemleri almaya çalışıyor.

Gerek Pakistan ve gerekse de İran, nüfusun az olduğu bu bölgede Jaish al-Adl'ın da aralarında bulunduğu silahlı ayrılıkçı gruplarla onlarca yıldır savaşıyor.

Tahran yönetimi, geçen ay sınıra yakın bir yerde meydana gelen ve onlarca İranlı polis memurunun ölümüne yol açan saldırılardan Jaish al-Adl'i sorumlu tutmuştu.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, o dönem yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren militanların Pakistan'dan ülkeye giriş yaptıklarını belirtmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne göre Jaish al-Adl, Sistan-Belucistan'da faaliyet gösteren "en aktif ve etkili" Sünni militan grup.