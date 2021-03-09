Palmet Enerji, İzgaz ve Baymina santralinin hisselerini Engie'den aldı

09 Mart 2021 Salı, 12:23

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret'in de el değiştirdiği işlem dün tamamlandı.

Palmet Enerji halihazırda Palgaz ile Gebze, Palen ile Erzurum ve çevresine doğalgaz dağıtıyordu. İzgaz'ın da eklenmesiyle şirket 800,000'den fazla aboneye hizmet verir hale gelecek ve 6 milyar metreküp doğalgaz ticaret hacmiyle Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin yakalaşık %12'sini karşılayacak.

Şirketin 60 ve 62 MW kurulu güçte iki doğalgaz santralinden oluşan elektrik üretim portföyü ise Baymina santraliyle birlikte 892 MW'a yükselecek. Açıklamada anlaşmanın mali değeri yer almadı.

Kaynak: Reuters