Palmet Enerji, İzgaz ve Baymina santralinin hisselerini Engie'den aldı
Palmet Enerji, İzmit'e doğalgaz sağlayan İzgaz şirketi ve 770 megawatt (MW) kurulu güçteki doğalgaz santraline sahip Baymina Enerji'nin hisselerini Engie'den satın alma işlemini tamamladı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret'in de el değiştirdiği işlem dün tamamlandı.
Palmet Enerji halihazırda Palgaz ile Gebze, Palen ile Erzurum ve çevresine doğalgaz dağıtıyordu. İzgaz'ın da eklenmesiyle şirket 800,000'den fazla aboneye hizmet verir hale gelecek ve 6 milyar metreküp doğalgaz ticaret hacmiyle Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin yakalaşık %12'sini karşılayacak.
Şirketin 60 ve 62 MW kurulu güçte iki doğalgaz santralinden oluşan elektrik üretim portföyü ise Baymina santraliyle birlikte 892 MW'a yükselecek. Açıklamada anlaşmanın mali değeri yer almadı.
Kaynak: Reuters
Video Haberler
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
- Dünya Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- CHP'li isimden AKP'lilere 'Ecdad' tepkisi
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, yazarımız Mine Söğüt'ün sözlerini hedef aldı
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- İttifak bozuluyor mu?
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- Çiçekçi kadının kızı, Oxford'da eğitim görmüyormuş
- Dolarda Hakan Atilla etkisi
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık