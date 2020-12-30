'Pamuk yerine, rakı şişesi tıkayacağız’ diyen imam sendika başkanı oldu

30 Aralık 2020 Çarşamba, 12:38

Denizli'nin cemaati en kalabalık camilerinden Bayramyeri Camisi'nin imamı Fettah Kahraman, geçtiğimiz mart ayında, gündemdeki tartışmalarla alakalı olarak facebook hesabından “İmamlardan rahatsız olan güruh! Elbet önümüze geleceksiniz. O zaman pamuk yerine, rakı şişesi tıkayacağız haberiniz olsun” diye paylaşım yaptı ve sonuna da kahkaha emojisi koydu.

Konunun hem yerel hem de yaygın medyada gündeme gelmesinden sonra imam Fettah Kahraman hakkında soruşturma başlatıldı. İmam, Bayramyeri Camisi olan görev yeri değiştirilerek Kirişhane Camisi'ne görevlendirildi.

Herhangi adli ve idari bir ceza aldığı bildirilmeyen imam şimdi de Diyanet-Sen Denizli Şubesi'ne başkan seçildi. Diyanet-Sen Denizli Şubesi'nin facebook hesabından yapılan paylaşımda mevcut başkanın görevi bıraktığı ve yerine yeni yönetim belirlendiği açıklandı. Paylaşımda terbiye dışı paylaşımla gündeme gelen imam Fettah Kahraman şube başkanı olarak tanıtıldı.



Kaynak: Sözcü