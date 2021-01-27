Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu.
İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
Video Haberler
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
- Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
- Antalya'da dev dalgalarla selfie
- CHP'li Özel'den Soylu ve Çelik'e çok sert sözler!
- Fatih Erbakan’dan 'üçüncü ittifak' sinyali
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
En Çok Okunan Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama