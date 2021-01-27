Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

AA
27 Ocak 2021 Çarşamba, 18:37
Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
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İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu.

İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.


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