Panamalı yerliler geleneklere uymadığı için maske kullanımını yasakladılar
Karayipler bölgesinde yaşayan, yaklaşık 34 binlik nüfusuyla Panama’nın ikinci büyük yerli grubu Guna, "geleneklerine uymadığı için" maske kullanımını oylamayla yasakladı.
Independent Türkçe'nin ABC News'ten aktardığına göre, kararla birlikte okullarda ve devlet yetkililerinin bölgeye resmi ziyaretlerinde maske takma zorunluluğu kalktı.
Ülkede yerlilerin yaşadığı bölgeler önemli ölçüde özerk olsalar bile, hükümet yerlilerin kamu sağlığı konusunda böyle bir karar alacak yetkiye sahip olmadığını savunuyor.
Yerlilerle ilişkilerden sorumlu bakan yardımcısı Ausencio Palacio, oylamayı bir hata olarak nitelendirerek yalnızca sağlık bakanlığının böyle bir karar alabileceğini belirtti.
Palacio, kararının hükümetin koronavirüse karşı geleneksel ve bitkisel tedavileri tanımamasına karşı bir tepki olabileceğini de sözlerine ekledi.
Guna Yala bölgesinin sağlık direktörü Wagayoguna Díaz ise bölgede 967 vaka ve 36 can kaybı tespit edildiğini belirtti.
Virüsün bölgeye gelen turistlerden bulaştığı düşünülüyor.
Ülke çapında da vaka sayısı 126 bin olurken, 2 bin 600 kişi de hayatını kaybetti.
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