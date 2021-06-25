Panasonic Elon Musk'ın firması Tesla için karar verdi
Japon teknoloji devi Panasonic, elektrikli araç üreticisi Tesla'da bulunan hisselerinin tamamını sattı.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın firması Tesla ile ortak batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, elektrikli araç üreticisindeki hissesinin tamamını sattı.
Japonya’nın en önemli ekonomi yayını Nikkei, satışın yaklaşık 3.6 milyar dolar (400 milyar yen) karşılığında gerçekleştiğini duyurdu.
SÖZCÜ AÇIKLAMA YAPTI: ‘İLİŞKİLERİ ETKİLEYEMECEK’
Sputnik'in haberine göre, Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.
Panasonic, bu yılın başlarında yapay zeka yazılımı geliştirme şirketi Blue Yonder'i 7 milyar dolara satın alma hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Şirketin Tesla hisselerinden elde ettiği geliri bu satın alma işlemi için kullanacağı belirtiliyor.
Panasonic, 2010 yılında yaklaşık 2.4 milyar yen (21,65 milyon dolar) karşılığında 1.4 milyon Tesla hissesi satın almıştı.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Peker'den erişim engeli açıklaması
- Cumhuriyet'ten 00.00 konseri
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?