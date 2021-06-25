Panasonic Elon Musk'ın firması Tesla için karar verdi

25 Haziran 2021 Cuma, 15:42

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın firması Tesla ile ortak batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, elektrikli araç üreticisindeki hissesinin tamamını sattı.

Japonya’nın en önemli ekonomi yayını Nikkei, satışın yaklaşık 3.6 milyar dolar (400 milyar yen) karşılığında gerçekleştiğini duyurdu.

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Sputnik'in haberine göre, Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

Panasonic, bu yılın başlarında yapay zeka yazılımı geliştirme şirketi Blue Yonder'i 7 milyar dolara satın alma hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Şirketin Tesla hisselerinden elde ettiği geliri bu satın alma işlemi için kullanacağı belirtiliyor.

Panasonic, 2010 yılında yaklaşık 2.4 milyar yen (21,65 milyon dolar) karşılığında 1.4 milyon Tesla hissesi satın almıştı.