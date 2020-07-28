"Pandemi başarı” anketi açıklandı: Soyer, fark yarattı
SONAR Araştırma şirketi, Kovid-19 salgını sürecinde en başarılı belediye başkanlarını belirlediği bir anket çalışması yaptı. Anketten çıkan sonuca göre salgın mücadelesinde en başarılı belediye başkanı Ekrem İmamoğlu olarak görüldü. İkinci sırada ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı.
SONAR Araştırma şirketi pandemi döneminde en başarılı icraatlara imza atan belediye başkanlarını belirlemek için anket çalışması yaptı. Anketten çıkan sonuca göre koronavirüs ile mücadele eden en başarılı belediye başkanı birinci sırada Ekrem İmamoğlu olurken ikinci sırada ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada kendine yer buldu.
Araştırmanın raporunda ise "Belediyelerin özellikle ‘’Koronavirüs’’ dönemindeki hizmetlerini kapsayan başarı oranları yer almaktadır. Bununla beraber, alınan yanıtların, vatandaşların Koronavirüs dönemi hizmetleriyle ilgili görüşlerinin yanı sıra, kendi belediye başkanlarıyla ilgili genel imajlarını da içerdiği gözlenmiştir." ifadeleri yer aldı.
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