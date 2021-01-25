Pandemi Borsa İstanbul'u da vurdu
Pandeminin derinleştirdiği ekonomik sorunlarla geçen 2020, Borsa İstanbul’a bereketli gelmedi.
Türkiye’de geçen yıl 8 şirket halka arz olurken, söz konusu halka arzların değeri 450 milyon lirayla sınırlı kaldı. 2019’da ise sadece 6 halka arz yapılmış, sağlanan kaynak 262.3 milyon lirada kalmıştı.
Oysa, 2018’de halka arzlar ilk yarıya sığmış ve 9 halka arzda 5 milyar 429 milyon lira kaynak sağlanmıştı.
Öte yandan, küresel halka arzlar, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 1.363’e, halka arzlardan elde edilen gelirler de yüzde 29 yükselişle 268 milyar dolara ulaştı.
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti