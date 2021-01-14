Pandemi dönemi önemi bir kez daha ortaya çıkan tarım sektöründen kopuş hızlandı

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) SGK ile İŞKUR’un Ekim 2020 verilerini değerlendirerek oluşturduğu “İstihdam İzleme Bülteni”, tarımdan kopuşun hızlandığını ortaya koydu

Buna göre:

- Ülke genelindeki çiftçi sayısı Ekim 2020’de Ekim 2019’a göre yüzde 8.6 azaldı.

- Bunun 1 yılda 54 bin çiftçinin tarımdan kopması anlamına geldiği belirtildi.

- Söz konusu azalış aylık bazda ise (Eylül 2020’ye göre) 5 bin kişi oldu.

- TEPAV’a göre 1 yılda çiftçi sayısı Eskişehir ve Kocaeli dışındaki tüm illerde azaldı.

- Çiftçi sayısı en fazla azalan il Manisa oldu. Manisa’yı Konya, Şanlıurfa, Mersin ve Samsun takip etti.

- Oransal olarak en hızlı azalış ise yüzde 21.8 ile Şırnak’ta gerçekleşti. Şırnak’ı Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon izledi.

- Öte yandan “İstihdam İzleme Bülteni”ndeki diğer verilere göre Ekim 2020’de Ekim 2019’a göre 4/a sigortalı çalışan sayısı yüzde 5.9 (860 bin) artarak 15 milyon 371 bine ulaştı.

- Sigortalı çalışanların ortalama günlük kazançları son bir yılda 22.63 TL artarken aynı dönemde günlük kazancı azalan tek sektör 20.08 TL ile havayolu taşımacılığı sektörü oldu.