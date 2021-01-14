Pandemi dönemi önemi bir kez daha ortaya çıkan tarım sektöründen kopuş hızlandı
2019’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 83 bin iken, 2020 Ağustos itibarıyla 1 milyon 803 bine gerilemişti. Üreticinin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS’ye üye olması gerekiyor.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) SGK ile İŞKUR’un Ekim 2020 verilerini değerlendirerek oluşturduğu “İstihdam İzleme Bülteni”, tarımdan kopuşun hızlandığını ortaya koydu
Buna göre:
- Ülke genelindeki çiftçi sayısı Ekim 2020’de Ekim 2019’a göre yüzde 8.6 azaldı.
- Bunun 1 yılda 54 bin çiftçinin tarımdan kopması anlamına geldiği belirtildi.
- Söz konusu azalış aylık bazda ise (Eylül 2020’ye göre) 5 bin kişi oldu.
- TEPAV’a göre 1 yılda çiftçi sayısı Eskişehir ve Kocaeli dışındaki tüm illerde azaldı.
- Çiftçi sayısı en fazla azalan il Manisa oldu. Manisa’yı Konya, Şanlıurfa, Mersin ve Samsun takip etti.
- Oransal olarak en hızlı azalış ise yüzde 21.8 ile Şırnak’ta gerçekleşti. Şırnak’ı Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon izledi.
- Öte yandan “İstihdam İzleme Bülteni”ndeki diğer verilere göre Ekim 2020’de Ekim 2019’a göre 4/a sigortalı çalışan sayısı yüzde 5.9 (860 bin) artarak 15 milyon 371 bine ulaştı.
- Sigortalı çalışanların ortalama günlük kazançları son bir yılda 22.63 TL artarken aynı dönemde günlük kazancı azalan tek sektör 20.08 TL ile havayolu taşımacılığı sektörü oldu.
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