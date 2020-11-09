Pandemi enflasyonu yüzde 3.60 arttı

09 Kasım 2020 Pazartesi, 16:18

EP-TÜFE’de (30.09.2020) baz günü olarak Ekim ayı (01.10.2020 - 30.10.2020) günlük ENAGrup Pandemi Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 3.60 arttı.

Madde sayısı kapsamında değişim göstermeyen Pandemi Sepeti, salgın döneminde değişen tüketim alışkanlıkları ve harcama sıklığına göre farklılığa uğramış, hane halkı durgunluk beklentisi, harcanabilir gelir şokları ve salgın-ikinci dalga olasılıkları gibi bir çok nedenden dolayı harcama ağırlıklarını da değiştirmiştir.

TÜİK alt grupları baz alındığında en çok aylık düşüş yüzde 4.68 ile Lokanta ve Oteller, en fazla yükseliş ise yüzde 18.35 ile Eğlence ve Kültür’de oldu. Özellikle küresel ekonomide yüzde 5 GSYH daralması tüketim harcamalarını hem seviye hem de ağırlık olarak etkilemiş, Mart 2020 döneminden bu yana da olağan yıllık ağırlıklarından uzaklaştı.

SEPETTE 418 ÜRÜN VAR

ENAGrup Eurostat’ın teorik ve pratik yaklaşımlarını analitik düzeyde inceleyerek, tüketim alışkanlıklarını en optimum temsil ettiği varsayılan bir Pandemi Sepeti oluşturmuş, 418 madde ağırlıklarını hane halkı tüketim özelliklerine göre yapılandırmış ve EP-TÜFE (ENAGrup Pandemi Tüketici Fiyat Endeksi) adıyla enflasyon oranını hesapladı.

Bu sepette örneğin, un, makarna gibi ürünlerin ağırlıkları artarken, dayanıklı tüketim ürünlerinin bir kısmı ile tekstil ve giyim ürünlerinin ağırlıklarında azalma oldu. Ötelenen ile yönlendirilen ve yönetilen fiyatlarda da ayarlamalarla beraber tüketim sepet ağırlığı yeniden oluşturuldu.

ENAGrup Pandemi Tüketici Fiyat Endeksi (EP-TÜFE) ana harcama grup enflasyon oranları TÜİK sınıflaması kapsamında elde edilen ana harcama grupları enflasyon oranlarında, ortalama davranışa uymayan lokanta ve oteller ile (özellikle bilgisayar, oyun konsolları, tablet gibi eğitimde de yoğunlukla kullanılan ürünleri kapsayan) eğlence ve kültür yön ya da büyüklük olarak ayrışmış, ilk grupta yüzde 4.68’lik bir düşüş, ikinci grupta ise yüzde 18.35’lik bir artış yaşandı.

Eğitim yılının büyük bir bölümünün uzaktan, TV ve bilgisayar desteği ile yapılacak olması, eğlence ve kültür grubunun artık bu isimle de anılır olmasını sorgular hale geldi.