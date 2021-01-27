Pandemi, futbol kulüplerini 2 milyar Avro gelir kaybına uğratacak

27 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Deloitte Spor Endüstrisi Grubu’nun Futbol Para Ligi’nin 24. sayısında dünya futbolunda en yüksek gelirleri üreten kulüpler mercek altına alındı. Rapora göre en yüksek gelire sahip 20 kulübün 2020/21 sezonu sonunda gelir kayıpları 2 milyar Avro’yu aşacak.

Rapor, gelirlerdeki düşüşü, ötelenmelerden kaynaklı ve tamamen kaybolan gelirlerden kaynaklı yani özellikle maç günü gelirleri ve ayrıca naklen yayıncılara verilen indirimler olarak iki temel faktörle açıklıyor.

FC BARCELONA LİDER

Raporda, izleyicilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yeniden statlara dönüş yapabilmesinin şu an dünya futbolunun en öncelikli gündem maddeleri arasında olduğuna dikkat çekildi.

Spor Endüstrisi Grubu’na göre ise kulüpler seyirciden yoksun kalmanın esas etkisini önümüzdeki sene daha çok hissedecek. Bu etkinin boyutuysa seyircilerin statlara tekrar ne zaman döneceğine bağlı olacak.

Futbol Para Ligi’nin zirvedeki kulübü ise değişmedi: FC Barcelona. Onu Real Madrid takip etti. Türk kulüpleri bu sene de listede yer alamadı.